Cerca de cien asistentes respaldan la jornada sobre las iniciativas de promoción de la salud en la provincia

La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádiz, junto a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería y con la colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), ha organizado unas jornadas técnicas con el objetivo de reflexionar y aportar propuestas de mejora con personas responsables, gestoras y profesionales del sistema sanitario público de Andalucía implicadas en la promoción de la salud en la provincia.

La Jornada Técnica Provincial sobre Programas y Proyectos de Promoción de la Salud, enmarcada en la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía, se ha desarrollado en el Hospital Universitario de Puerto Real con cerca de cien asistentes. La inauguración corrió a cargo de la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, junto a David Macías, jefe del Servicio de Promoción y Acción Local en Salud de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería, y a Pablo García-Cubillana, director de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía; también han estado presentes la gerente del hospital puertorrealeño, María José Cano, y la jefa del Servicio de Salud de la Delegación Territorial, María Auxiliadora Fernández.

El objetivo de la jornada es el abordaje del desarrollo e implementación de los diferentes programas y proyectos de promoción de la salud en la provincia y el análisis de las fortalezas, dificultades y oportunidades para mejorar la coordinación y los resultados. Además, pretende identificar claramente el rol y la aportación de cada perfil profesional en los distintos niveles de la organización, es decir, Consejería, Delegación Territorial, Servicios Centrales del SAS, distritos, áreas de gestión sanitaria y centros de salud.

Para ello, se invitaron a las 52 enfermeras de Familia y Comunitaria y los 8 técnicos de Educación y Promoción para la Salud con los que cuenta la provincia; a 15 enfermeras referentes de centros escolares (una por cada Zona Básica de Salud); y directores y subdirectores de Enfermería y coordinadoras de Trabajo Social de las tres áreas de gestión sanitaria gaditanas (Campo de Gibraltar Este y Oeste, así como de Jerez, Costa Noroeste y Sierra) y del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda.

En concreto, la jornada ha abordado el marco, modelo de coordinación y objetivos de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía, así como lasfunciones y rol de la figura de la Enfermería Familiar y Comunitaria y otros profesionales de promoción de la salud, el programa Red Local de Acción en Salud (RELAS) y otras actividades de promoción y prevención en el marco de las instituciones a nivel local.

Posteriormente se trabajó en grupos sobre dos cuestiones: el papel, funciones y coordinación entre perfiles profesionales en el marco del programa RELAS y en los programas Plan Andaluz de Prescripción de Ejercicio Físico (PAPEF), Promoción de Salud en el Lugar de Trabajo (PSLT), Activos para la Salud y Hábitos de Vida Saludable en el Ámbito Educativo.

Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía

La Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía no sólo establece los elementos y recursos necesarios para que la promoción de la salud llegue a todos los grupos de población (llevándose a cabo en paralelo desde los centros sociosanitarios y las escuelas), sino que ahonda en la necesidad de crear entornos que faciliten la adopción de comportamientos saludables.

En la elaboración de la Estrategia han participado representantes de todas las consejerías con competencias implicadas en alcanzar una vida saludable. El grupo de trabajo, coordinado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería, ha estado integrado por profesionales de consejerías con competencias en materia de salud, educación, deporte, igualdad, agricultura, fomento, movilidad y urbanismo, empleo y economía. También han intervenido profesionales de los diferentes sectores implicados, ciudadanía, grupos de interés, colegios profesionales y sociedades científicas.

Esta iniciativa se organiza en torno a cuatro líneas, promoción de hábitos de vida saludable, fomento de responsabilidad social ante la salud del sector empresarial, la difusión de información veraz sobre vida saludable y el impulso a la gestión del conocimiento, la investigación e innovación en la materia.