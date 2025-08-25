La cantaora de Puerto Real, Rocío Fantova, gana XXVI Concurso Nacional de Cante Flamenco ‘Ciudad de Vejer’

Rocío Fantova durante su actuación en el XXVI Concurso Nacional de Cante Flamenco ‘Ciudad de Vejer’

La Plaza de España de Vejer de la Frontera acogió en la noche del pasado viernes la gran final del XXVI Concurso Nacional de Cante Flamenco ‘Ciudad de Vejer’, donde la cantaora puertorrealeña, Rocío Fantova, se alzó con el primer premio.

El acto, presentado por Isidoro Alba, estuvo presidido por el alcalde, Antonio González, y el concejal de Cultura, Manuel Jesús Melero. La final tuvo un momento muy emotivo con el reconocimiento póstumo a Francisco Sánchez Ortiz, “Paco el Tío Pepe”, vejeriego que dedicó su vida a la difusión y defensa del flamenco, colaborador incansable con el Ayuntamiento y con la cultura local. Su familia, muy emocionada, recibió un cuadro homenaje de manos del alcalde, acompañado de las palabras de recuerdo de su amigo Manuel Sánchez “Manolo Quintero”, quien destacó su inestimable aportación a este arte.

Tras el acto, los cantaores finalistas pasaron por el escenario demostrando, en todos los casos, méritos más que suficientes para estar en la final de uno de los concursos flamencos más destacados de la provincia de Cádiz.

Finalmente, el primer premio se lo llevó la cantaora de Puerto Real, Rocío Fantova, que ya acumula importantes premios flamencos pese a su juventud.

Rocío Fantova recibe el premio del concurso de cante flamenco / Ayuntamiento de Vejer

El segundo premio fue para la cantaora de Vejer, Susana Romero, mientras que el tercer premio lo logró Moisés Vargas, de Almodóvar del Río.

Además de estos premios, se entregaron tres accésits: Juanito Berrocal (Medina Sidonia), Aroa Cala (El Puerto de Santa María) y El Petro (Mijas). El grupo de premiados lo completó Ascensión Castro, que logró el premio local del XXVI Concurso Nacional de Cante Flamenco ‘Ciudad de Vejer’. Todos los finalistas estuvieron acompañados por los guitarristas oficiales del concurso, Javi Mota y Joselito de Pura.

El Concurso Nacional de Cante Flamenco vuelve a consolidarse como una de las citas imprescindibles del verano en el municipio vejeriego, reuniendo en cada edición a grandes voces y manteniendo viva una de las expresiones culturales más genuinas.