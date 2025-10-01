Campus Jazz Puerto Real recibe a Baldo Martínez Sexteto y su proyecto ‘Música Imaginaria’

Baldo Martínez Sexteto y su proyecto ‘Música Imaginaria’ protagonizará el próximo concierto de una nueva edición de Campus Jazz Puerto Real, organizada por el servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz. La actividad cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real.

El concierto se realizará en el Teatro Principal de Puerto Real, a las 19:30 horas, el 12 de noviembre de 2025. Las entradas se pueden adquirir ya a través de Tickentradas.

Música Imaginaria fue creado como "Carta blanca" otorgada por el Festival de Jazz de Vitoria a Baldo Martínez en la edición del año 2023, estrenándose en ese año como apertura de esa edición. Nominado también para los Premios MIN de la Música Independiente 2025 y los Premios Martín Codax de la Música Galega 2025.

Según relata Pablo Sanz – periodista y crítico musical en la web del propio artista, el contrabajista Baldo Martínez (Ferrol, 1959) siempre ha colocado su inspiración en los márgenes más afilados del jazz europeo y la música española contemporánea. En su contrabajo habitan todas las escuelas, pero él le encuentra sentido a la vida en todos los contextos del momento. Tras haber afianzado su reputación en bandas tan carismáticas como Clunia o Zyklus, el coruñés viene plasmando en álbumes y escenarios su particular visión del folclore gallego y la música libre, aunque a él le guste etiquetarla simplemente como jazz contemporáneo.

A finales de los años noventa firmó una de las cumbres del jazz español, Projecto Miño, una obra compuesta para mediano formato que tenía en las venas sangre de bebop y música popular gallega. En este tiempo, ha seguido conquistando cimas con diferentes compañeros y formaciones: Triez, el Cuarteto Europa, Frágil Gigante, ¡Zas! Trío, junto al saxofonista y clarinetista italiano Carlo Actis Dato o el pianista alemán Joachim Kühn…

Pero desde aquella suite no se había enfrentado a la composición en grande, hasta ahora, con este extraordinario proyecto de título revelador, Música imaginaria, en alineación de sexteto, en coproducción con el Festival de Jazz de Vitoria, donde se estrenó el verano pasado 2023.

La pieza consta de siete movimientos y recibe todas las certificaciones de una excelencia jazzística inmaculada, por la exuberancia de los arreglos, la contundencia de sus ejecuciones, la interacción entre sus miembros y la emoción de las composiciones, arrojada hacia adelante y hacia —si no, lo desconocido— lo profundamente distinto. Para superar este reto, el contrabajista una vez más arriesgó, filtrando instrumentos poco habituales en jazz como el acordeón o el vibráfono y marimbas, a cargo de João Barradas y Andrés Coll, respectivamente; ya su sola presencia aporta otras sonoridades novedosas, diferentes, de enorme riqueza expresiva. En la retaguardia, una batería amiga con todos los ritmos, Lucía Martínez, y, en la delantera, dos francotiradores del fraseo jazzístico más inteligente y audaz, el saxofonista Juan Saiz y el trompetista —doblando con fiscorno— Julián Sánchez.

En el proyecto participan: Joâo Barradas (acordeón) Andrés Coll (Vibráfono y marimba), Julián Sánchez (trompeta y fiscorno), Juan Saiz (saxos y flauta), Lucía Martínez (batería y percusión) y Baldo Martínez (contrabajo, composición y dirección).