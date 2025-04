El bastón de mando de Puerto Real ya está a los pies del Nazareno

C. P.

Puerto Real/Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Regidor Perpetuo de la Villa, ya tiene el bastón de mando de la Alcaldía de Puerto Real a sus pies. Este Jueves Santo, tras el rezo del Angelus en la Prioral de San Sebastián, se celebró el acto de entrega del bastón en el que participó la Hermana Mayor, María Martínez, junto al Director Espiritual de la cofradía y Arcipreste de la ciudad, el Padre Jesús José García Cornejo.

También estuvo presente la alcaldesa, Aurora Salvador, aunque en este caso lo hizo como una mera espectadora, porque no intervino en el acto. Fue la Hermana Mayor la que cedió el bastón de mando al presidente del Consejo Local de Hermandades de la ciudad, Antonio Domínguez, que lo colocó en las manos del ángel que lo porta durante la procesión.

Así, la alcaldesa, acompañada de la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, y otros miembros de la corporación (PSOE, AxSí y PP), daba cumplimiento al acuerdo plenario de marzo de 2022, en el que se nombraba al Nazareno como Regidor Perpetuo de la Villa.

La alcaldesa de Puerto Real estuvo en el acto, aunque permaneció en un segundo plano / C. P.

A diferencia del pasado año, cuando Aurora Salvador sí entregó el bastón, depositándolo a los pies del Cristo, este año no fue necesario porque el bastón no ha salido de la Iglesia desde el pasado año. Y es que la alcaldesa no llegó a recogerlo después de la Semana Santa del pasado 2024.

“Yo lo entregué el pasado año para los cuatro años. Prefiero que se quede aquí porque es algo que, realmente, tampoco uso en ningún acto”, explicó la alcaldesa a este medio. Sin embargo, el bastón ha estado guardado en una vitrina de la Hermandad, porque el que se exhibe a los pies del Cristo en su capilla es una réplica, más pequeña, que se hizo precisamente para ello. El bastón oficial solo se usa en la salida procesional.

La realidad es que con esa “entrega para cuatro años”, la primera edil de la Villa evita un acto que, según ha manifestado, “me llena de contradicciones”. Ella misma explica que es una mujer creyente al frente de una institución laica. “Entiendo que quienes nos votaron esperan de mí que no participe en el acto de entrega del bastón de mando, y los entiendo porque yo también creo en la laicidad de las instituciones. Pero también comprendo que soy la alcaldesa de toda la ciudad y que hay muchas personas que quieren que quienes le representan estén aquí, cumpliendo con algo que, además, salió de un acuerdo plenario”, explica Salvador, que, hay que recordar, votó en contra de la propuesta cuando estaba en al grupo de la oposición.