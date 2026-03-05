Ayuntamiento de Puerto Real y la Confederación de Empresarios conocen el trabajo de Ingemation Ingeniería en El Trocadero

El concejal de Ciudad Universitaria, de la Industria y la Innovación del Ayuntamiento de Puerto Real, José Antonio Montilla, visitó las instalaciones de la empresa Ingemation Ingeniería en el Polígono Industrial El Trocadero, acompañado por el presidente de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC), José Andrés Santos, y la secretaria general de la organización, Carmen Romero.

“La visita formaba parte del trabajo municipal de diálogo permanente con el tejido productivo y las empresas asentadas en Puerto Real”, dice el Consistorio de la Villa. Durante el encuentro, la delegación fue recibida por la directora de Ingemation Ingeniería, Nuria Navarro, quien presentó la actividad y evolución de la compañía, especializada en automatización, control de procesos industriales, instrumentación, telecomunicaciones y electricidad industrial.

Desde sus instalaciones en Puerto Real, la empresa desarrolla soluciones tecnológicas avanzadas y proyectos llave en mano para sectores como el energético, naval, medioambiental o de automoción, con presencia en mercados nacionales e internacionales.

La visita permitió conocer la ampliación de su capacidad productiva en el Polígono El Trocadero, donde Ingemation cuenta con talleres propios de fabricación e integración, además de un laboratorio de innovación y un área de ingeniería.

El concejal Montilla destacó “la importancia de escuchar las necesidades de las empresas locales y trabajar de forma conjunta para mejorar su entorno productivo”. En relación con las demandas planteadas por las compañías instaladas en la zona, subrayó que “las mejoras en los polígonos industriales son un trabajo que el Ayuntamiento de Puerto Real debe seguir impulsando”.

También adelanto que se va a solicitar la incorporación de Puerto Real a la Red de Ciudades Industriales y a “continuar apostando por la industria y el emprendimiento, tal como recogemos en el proyecto Ciudad Viva”. El Ayuntamiento de Puerto Real potencia así su colaboración con el empresariado local y la CEC, favoreciendo un entorno competitivo y sostenible que contribuya al desarrollo económico y a la creación de empleo cualificado en Puerto Real.