El Ayuntamiento felicita al CB Puerto Real por la participación de su cantera en las selecciones provinciales de minibasket

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, junto a la concejala de Deportes, Virginia Mena, recibió en el Ayuntamiento a tres jóvenes deportistas del Club Baloncesto Puerto Real que formaron parte de las selecciones gaditanas en los Campeonatos de Andalucía de Selecciones Provinciales de Minibasket, celebrado recientemente en Córdoba y Manilva.

Micaela Vinuesa participó con la selección gaditana en la categoría A8 Minibasket Femenino, en la que el equipo consiguió la segunda posición del torneo disputado en Córdoba. Por su parte, Paco Asensio y Ángel Gómez integraron la selección de Cádiz en categoría A8 Minibasket Masculino, que alcanzó la sexta posición en la competición celebrada en Manilva.

Durante la recepción también estuvieron presentes los entrenadores del CB Puerto Real, Soledad López y Juan Carlos González, que colaboraron con los combinados provinciales durante el campeonato.La alcaldesa felicitó a los jóvenes deportistas y reconoció su esfuerzo y compromiso con el deporte base en la localidad. “Su participación en las selecciones provinciales es motivo de orgullo para Puerto Real y refleja el trabajo constante del club y de las familias que los acompañan”, señaló Aurora Salvador.