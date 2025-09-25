AxSí Puerto Real cree que no hay garantías de cómo mejorará el servicio una subida del agua y la basura

El concejal de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Jesús Plaza, ha explicado en sesión plenaria celebrada este jueves la postura de su grupo a los diferentes puntos que el gobierno de Aurora Salvador tenía intención de aprobar y hacer efectiva sobre la subida del recibo de agua y basura.

De inicio, Plaza lamentaba no haber tenido más encuentros previos con el gobierno municipal, entendiendo que existe una clara intención de cargar con la responsabilidad a la oposición “cuando la realidad es que es el gobierno municipal el que tiene la responsabilidad de esta circunstancia”.

El edil ha asegurado ser consciente de que “es necesario buscar financiación a través de subvenciones y ayudas públicas y priorizarlas para llevar a cabo inversiones necesarias, y que es crucial abordar un plan de inversiones futuro que vaya renovando tanto la red de abastecimiento como la de depuración y alcantarillado, así como las relacionadas con la gestión de los residuos”.

No obstante, el concejal andalucista ha asegurado que “hace falta un debate profundo y una solución consensuada para el futuro de los servicios de este pueblo si el objetivo común es que se mejoren esos servicios y no recurrir únicamente a subir los impuestos a los vecinos sin ofrecer claridad en una cuestión que va a abrir un debate público”, argumentaba el edil.

“Hemos aconsejado dejar estos puntos sobre la mesa y buscar el consenso de toda la oposición para encontrar el mejor modelo sin perjudicar directamente a los puertorrealeños y garantizando un servicio de calidad”, dice Plaza. De igual manera recordó al gobierno municipal que desde el año 2024 tienen los informes técnicos encima de la mesa y que “hay que optar, no por un modelo de gestión en la prestación del servicio, sino por una fiscalización de esa gestión por parte del ayuntamiento, competente en la prestación del servicio”.

Desde Andalucía por Sí se está convencido de que toda la oposición quiere que se mejoren los servicios que se prestan, pero “para nosotros es innegociable que, de ser necesario, sea de manera progresiva y con garantías de un funcionamiento óptimo del servicio actual y futuro”.

Plaza ha lamentado que un gobierno en minoría no haga nada por encontrar consenso en este tipo de asuntos tan importantes. “Mañana estamos de nuevo a disposición del gobierno municipal para sentarnos cuantas veces haga falta e intentar sacar las modificaciones de las ordenanzas fiscales con la garantía suficiente de que, después de todo esto, va a venir una mejora del servicio y una inversión necesaria que el ciudadano va a ver en la calle. Todo consensuado y convencidos de que estamos haciendo lo mejor, con la garantía suficiente para que el ciudadano sepa dónde se pone su dinero”, destaca Plaza.

Para finalizar, el portavoz andalucista, Alfredo Fernández, ha querido poner de manifiesto la falta de voluntad del gobierno de la Confluencia y Adelante para apoyar "nuestra propuesta de auditar los servicios encomendados a GEN, como la limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes. Han votado en contra de ofrecer transparencia al funcionamiento actual del servicio, cuando es absolutamente imprescindible y de justicia que antes de tocar ningún impuesto, los ciudadanos conozcan de qué forma se están gestionando los servicios actualmente que mantienen con sus impuestos", finaliza Alfredo Fernández.