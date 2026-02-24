AxSí Puerto Real celebra este miércoles su gala del Día de Andalucía con la entrega de cinco distinciones

Andalucía por Sí Puerto Real va a celebrar mañana miércoles a las 18:00 horas, su gala anual con motivo del Día de Andalucía, una cita que busca “rendir homenaje a quienes proyectan la identidad puertorrealeña y los valores de la tierra”. El portavoz de la formación, Alfredo Fernández, junto a la coordinadora local, Sandra Rodríguez, han sido desgranado una programación que este año destaca por su "ilusión y orgullo andaluz".

Rodríguez, que destacó la importancia de “celebrar el 28 de febrero reconociendo el talento propio”, manifestó su ilusión por “premiar a aquellos puertorrealeños que llevan el nombre de nuestra localidad por bandera en diferentes ámbitos”.

La coordinadora local de los andalucistas hizo hincapié en que la cultura, el habla y las tradiciones deben ser el motor de la identidad local. “Hemos organizado esta gala desde el cariño para disfrutar de un encuentro familiar este miércoles 25 de febrero a las 18:00h en el Centro Cultural San José", añadió, invitando a toda la ciudadanía a participar en el evento.

Por su parte, el portavoz Alfredo Fernández destacó que estos premios representan valores de compromiso, participación y cultura. Los galardonados recibirán la tradicional metopa personalizada, una pieza de artesanía única creada en barro por la artista local Lucía Ariza. "Es ya un signo de identidad nuestra; una bandera de Andalucía sobre peana que ya preside muchas vitrinas de vecinos condecorados en años anteriores", señaló el portavoz.

La formación ha hecho públicos los cinco reconocimientos que se entregarán en la edición de este año, abarcando distintos sectores de la sociedad.

Promoción de la Cultura: A la Familia Vadillo Reina. Una saga vinculada estrechamente al flamenco y la gestión cultural, destacando figuras como Yoli Vadillo, Javi Vadillo o Agustín Vadillo, este último por su entrega profesional y mimo al Teatro Principal.

Promoción de las Tradiciones: A José Antonio González Boy, reconocido por su trayectoria en el Carnaval y su reciente papel como ‘Jartible del Carnaval 2026’.

Participación Ciudadana: A Fernando Díaz Candón ("Fernandito"). Veterano de la vida social de la Villa, ex trabajador municipal y colaborador activo en entidades como los mayores de Vedruna o la Asociación La Grabata.

Acción Social: A la Asociación Portorrealeña de Reyes Magos y Personajes de la Navidad. Un colectivo de reciente creación, pero compuesto por personas con años de labor altruista en beneficio de la infancia y las fiestas locales.

Militante Andalucista de Honor: A Fernando Boy Pecci. Un reconocimiento emotivo a su trayectoria infatigable en defensa del deporte, las peñas y su compromiso humano con los vecinos de Puerto Real. Y como no, a su guía por el espíritu andaluz.

Fernández anunció que la Familia Vadillo ofrecerá una actuación especial preparada para la ocasión, y el Carnaval estará presente a través de la comparsa ‘La Conexión’ de Puerto Real.