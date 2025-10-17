AxSí Puerto Real: "El CEIP Trocadero lleva un año esperando el arreglo del muro que dañó una DANA"

El grupo municipal de Andalucía Por Sí en Puerto Real ha lamentado que aún siga en las mismas condiciones el muro del CEIP El Trocadero, tras el paso de la DANA de octubre del pasado año 2024. El portavoz de la formación, Alfredo Fernández, ha explicado que “después de un año completo esperando a que el Ayuntamiento haga su trabajo, la comunidad educativa del Trocadero sigue esperando una respuesta urgente por parte de la alcaldesa, Aurora Salvador, ante una situación que ya se vuelve insostenible y desesperante”.

Fernández ha recordado que días después del colapso de dicho muro, se procedió por parte del gobierno municipal a realizar una visita, en la que se aseguró que comenzaban los arreglos de dicho muro “y la realidad es que se dieron un paseo, quitaron los cascotes y pusieron tres vallas, afirmando que la zona era segura para que los niños y niñas pudieran hacer uso del patio".

Sin embargo, el arreglo como tal nunca comenzó. Por todo ello, los andalucistas urgen a la alcaldesa como responsable en materia de Educación a agilizar el proceso de la obra y dar explicaciones sobre el asunto, antes de tener que lamentar cualquier problema nuevamente. “El dinero está consignado gracias a la modificación presupuestaria aprobada en Pleno, en base a una propuesta económica que supera los 80.000 euros por un proyecto fechado en noviembre de 2024. Por lo que sí está el proyecto y está el dinero, ¿a qué está esperando la alcaldesa para ejecutarlo?”, se pregunta el edil andalucista.

Para finalizar, Alfredo Fernández lamentó la actitud del equipo de gobierno de la Confluencia y Adelante “que le dan el impulso con carácter de urgencia únicamente a lo que les interesa, pero se olvidan una vez más de las necesidades de nuestras niñas, niños, familias y docentes de la localidad”.