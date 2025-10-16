La prohibición de circular en el momento de entrada y salida del alumnado se incumple con demasiada frecuencia por parte de muchos conductores, y se acaban generando encontronazos con las familias

El acceso a algunos centros educativos de Puerto Real, como es el caso del colegio 'El Trocadero', se convierte cada jornada en una actividad de riesgo para alumnos y familias, debido al tráfico de vehículos que en demasiadas ocasiones no respetan la señalización. En el caso concreto de este centro, hasta dos señales en cada sentido de la vía recuerdan que está prohibida la circulación de vehículos por ese tramo de la calle La Caña, quince minutos antes y otros quince después de la hora de entrada (09:00 h) y salida (14:00 h) al centro.

Una de las señales es la internacional de prohibición de circulación, y otra es la que colocó el Ayuntamiento de Puerto Real dentro de la campaña 'Camino al cole, camino seguro', que pretendía procurar vías de seguridad para las familias, fomentando así que los trayectos a la escuela se hiciesen a pie.

Sin embargo, esas señales parecen resultar invisibles para no pocos conductores, que haciendo caso omiso de ellas acceden a la vía hasta toparse con el paso de peatones elevado, en los que las familias hacen guardia, generando encontronazos nada más arrancar el día. La situación es aún peor a la hora de la salida de los escolares, ya que esta no es tan escalonada como la entrada.

Esas escenas se repiten a diario, y son las propias familias las que, ante la falta de Policía Local que dirija el tráfico, acaban haciendo de guardias urbanos y parapeto, para impedir que los vehículos pasen, aunque no siempre con mucho éxito. En otras ocasiones, es el propio centro el que tiene que señalizar con conos para advertir de que, en ese momento, por si no fuese lo suficientemente visible, más de un centenar de escolares están accediendo a su centro educativo.