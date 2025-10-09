AxSí: "Los clubes deportivos de Puerto Real están sufriendo la irresponsabilidad de la alcaldesa"

El portavoz de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, también ha denunciado públicamente el cierre de las instalaciones deportivas del municipio para el próximo fin de semana, afeando que el equipo de gobierno haya trasladado la información a las entidades deportivas “a prisa y corriendo”, apenas un día antes de la fecha fijada para distintas competiciones.

El concejal andalucista asegura que este cierre se produce “de manera unilateral” por parte del Ayuntamiento de Puerto Real, ocasionando con ello un “perjuicio para los clubes que tienen diseñado su calendario de competiciones y partidos, ya que se quedarían sin jugar y con ello las posibles sanciones a las que se podrían enfrentar por incumplimiento de la celebración de los encuentros programados”.

El portavoz de AxSí en Puerto Real, tacha de “irresponsabilidad manifiesta” a la alcaldesa, Aurora Salvador, y su concejala de Deportes, Virginia Mena. “Nos parece una falta de respeto a los clubes deportivos ya que los han dejado tirados”.

Alfredo Fernández es claro al afirmar que la alcaldesa, Aurora Salvador, sigue “acumulando compromisos incumplidos en materia de personal desde hace meses, algo que acrecienta el malestar de la plantilla, con toda lógica y razón en sus reivindicaciones laborales”.

En este sentido, recuerda Fernández que son numerosos frentes abiertos los que existen con los empleados municipales, que finalmente redundan en un perjuicio a la ciudadanía. “En esta ocasión les ha tocado a las instalaciones deportivas, y por consiguiente a los clubes que tienen que sufrir la irresponsabilidad de la alcaldesa puertorrealeña”.

Desde la formación andalucista, esperan una solución urgente a la problemática de personal, cumpliendo con los compromisos adquiridos con la plantilla, algo que de continuar incumpliéndose seguirá poniendo en jaque a numerosos colectivos de Puerto Real.