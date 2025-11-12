AxSí acusa a la alcaldesa de Puerto Real de "persecución constante” a determinados funcionarios

El portavoz del grupo andalucista en el Ayuntamiento de Puerto Real, Alfredo Fernández, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto a los concejales andalucistas Sandra Rodríguez y Jesús Plaza, para denunciar la "situación crítica e insostenible" que atraviesa el personal municipal del Ayuntamiento y que, según ha afirmado, “pone de manifiesto la absoluta falta de gestión y el descontrol existente en el equipo de gobierno que encabeza la alcaldesa Aurora Salvador”.

Fernández ha explicado que en los últimos días se ha agravado la situación en el área económica municipal, “un servicio esencial para el funcionamiento diario del Ayuntamiento, por donde pasan todas las actuaciones municipales”, y ha lamentado que “como se ha dado a conocer hoy en Diario de Cádiz, la administración local se encuentra desde el pasado viernes sin el puesto de Intervención General ni Viceintervención, lo que evidentemente paraliza de lleno la actividad administrativa del Consistorio”. Esta situación, según destaca el portavoz de AxSí, "no tiene precedentes en Puerto Real y la alcaldesa tiene que dar la cara para explicar claramente lo que ella misma y su delegado de Personal están provocando, no echar balones fuera y lamentarse continuamente".

Además, es llamativo para los andalucistas cómo Aurora Salvador afirma "estar buscando candidatos a ocupar ese puesto dentro de la plantilla municipal, cuando sabemos que incluso hay renuncias por escrito a ejercer temporalmente esas funciones precisamente por la actitud con la que la Confluencia y Adelante tratan a trabajadores, algo que dista mucho de las lecciones de izquierdas que con la boca pequeña promulgan".

El portavoz andalucista ha denunciado que esta situación viene generada por “una persecución constante a determinados funcionarios por parte del equipo de gobierno, priorizando caprichos personales antes que cuestiones que afectan al interés general en la gestión, generando un malestar generalizado en la plantilla, puesto que son muchos meses de palabras y compromisos incumplidos”. Según Fernández, “la situación ha llegado a un punto insostenible, con retrasos reiterados en el pago de las nóminas, sobrecarga en los servicios municipales y un clima de tensión que incluso está provocando la marcha de trabajadores a otros ayuntamientos”.

Asimismo, el portavoz de Andalucía Por Sí ha recordado que la propia alcaldesa ha manifestado que la Fiscalía Provincial de Cádiz y el Tribunal de Cuentas mantienen abiertas diligencias e investigaciones sobre la gestión de personal en esta legislatura, y ha instado a la alcaldesa a “dejar de buscar excusas y explicar públicamente qué está ocurriendo realmente dentro del Ayuntamiento”.

“Por tanto no se trata de problemas heredados, como ha llegado a decir públicamente la señora Salvador, sino de problemas generados por haber estado casi media legislatura mirando hacia otro lado, implantando una política de personal arbitraria, sin diálogo permanente con los sindicatos, sin planificación o lo que es peor con una planificación errónea y ahora basada en generar desigualdad y enfrentamientos mediante el mecanismo de otorgar gratificaciones a dedo según los servicios que cada día se le antoje al Gobierno Municipal enmendar”, ha afirmado Fernández.

El grupo andalucista también ha criticado la falta de transparencia y comunicación institucional, denunciando que “ni el equipo de gobierno ni el portavoz municipal ofrecen información alguna a la oposición, ni responden a las solicitudes formales que han sido presentadas por este grupo durante más de un año y medio”.

Entre las deficiencias señaladas, Fernández ha destacado la parálisis de las promociones internas, la falta de negociación con la representación sindical en los procesos de movilidad interna y la falta de cobertura de plazas vacantes por jubilación, lo que “está deteriorando gravemente la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, que son los verdaderamente perjudicados”.

“La alcaldesa reconoce que el Ayuntamiento está paralizado, pero no asume su responsabilidad. No puede gobernar a base de lamentaciones mientras los servicios municipales se hunden y los trabajadores soportan la carga”, ha subrayado el portavoz; que ha instado a la alcaldesa a “dejar de victimizarse, asumir su papel de gestora pública y poner fin a la deriva que está sufriendo Puerto Real”, finaliza.