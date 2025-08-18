La Avenida de la Universidad de Puerto Real se corta al tráfico para arreglar un socavón

Del 19 al 26 de agosto quedará cortada al completo la Avenida de la Universidad de Puerto Real, en el tramo comprendido entre la rotonda de acceso a la Playa de la Ministra con la Avenida Argentina; y la propia Avenida de la Universidad en su confluencia con República Saharaui, en el extremo cercano a la Facultad de Ciencias de la Educación. Según ha informado la Policía Local de Puerto Real, la circulación de cualquier tipo de vehículo quedará totalmente prohibida.

El motivo se basa en la reparación del socavón y posterior remodelación del pavimento de la Avenida de la Universidad de Cádiz, justo en el puente sobre el Caño de la Cortadura del Río San Pedro. Esta zona está presentando problemas desde el 25 de junio, cuando la técnica municipal que realizaba inspección en el Río San Pedro detectó el hundimiento del firme, tras lo que emitió el preceptivo informe de incidencias.

En este informe se describía que el aglomerado tenía un “hueco pequeño en la capa de rodadura que marcaba la falta de relleno base del mismo, inexistente en una superficie aproximada de 6 m2 y una profundidad de más de un metro. Se hace referencia igualmente a que el socavón se encuentra justo encima de los colectores de paso de caudal”.

Entonces, como medida provisional de urgencia, debido al intenso tráfico que soporta la carretera y a las características de la incidencia, se determinó acotar la zona del hundimiento y prohibir el uso rodado de la vía en el sentido de acceso a la barriada desde la Universidad, mediante la señalización circunstancial correspondiente y homologada.

Tras remitir el informe de incidencias a la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico de Cádiz, organismo responsable de todo lo que acontezca dentro de la línea de la costa y que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica, el Ayuntamiento empieza a reparar este socavón.

Itinerarios alternativos

El itinerario alternativo para el acceso y salida de la barriada Río San Pedro será a través de la Avda. De Portugal (antigua Factoría Airbus) hasta llegar a la rotonda de acceso a Avda. De Argentina con calle Perú.

El acceso a la Universidad o Centro Urbano de la localidad, para los usuarios que procedan de Cádiz, desde el Puente de la Constitución de 1812, lo podrán realizar por la carretera CA-35, buscando la salida que enlaza por la carretera CA-32 hasta la rotonda de entrada a Puerto Real confluencia con Avda. Diversidad y calle de La Caña. Para los usuarios que procedan de Cádiz, pero por la carretera CA-36, desde el Puente Carranza, podrán continuar por la propia CA-36, buscando la primera salida que conectaría con la rotonda de acceso a la antigua fábrica de Alestis, continuar por Avda. De Portugal y llegar hasta la rotonda de la Fuente, donde ya podría tomar dirección Centro Urbano o girar a izquierda por la calle Francia y cruzar el Puente hacia la Universidad.

Se instalará señalética informativa en ambos cortes, así como en la rotonda de la Fuente confluencia con calle Francia y calle Factoría de Matagorda, así como en Avda. De Argentina confluencia con rotonda de Avda. V Centenario.