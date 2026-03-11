Arranca en Puerto Real el VI Foro Socioeconómico Bahía de Cádiz

Este miércoles ha comenzado el VI Foro Socioeconómico ‘Bahía de Cádiz’, que un año más ha puesto en marcha la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País, en dos jornadas centradas en innovación, industria naval y desarrollo económico, que se desarrollan en la Facultad de Ciencias del Campus Río San Pedro, de la Universidad de Cádiz.

Una de las novedades de este año, tal y como explicó el presidente de Amigos del País, Guillermo Cervera, es que el Foro cuenta con el Patrocinio de Honor de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, lo que subraya la relevancia institucional y estratégica de este encuentro.

El Foro cuenta también en su organización con la Cátedra Fluidmecánica Sur de la Universidad de Cádiz, cuyo director, Juan Antonio López, participó en el acto inaugural. “Hemos creado el programa de unas jornadas que esperemos que abonen el conocimiento de todos. Es para nosotros un honor que le dediquéis vuestro tiempo”, dijo dirigiéndose a los asistentes.

Por su parte, el Decano de la Facultad de Ciencias de Puerto Real, Juan Carlos Hernández, celebró el interés que cada año genera este foro, y que sirva para integrar la industria dentro de la actividad académica. “Agradezco esta integración porque por fin salimos de los laboratorios y nos integramos más en el tejido productivo, que necesita de los avances en industria, en economía y, en general, en todos los ámbitos del conocimiento, que nos permiten crecer como una sociedad cada vez más constructiva”, dijo el Decano.

La inauguración estuvo llena de agradecimientos a todas las personas e instituciones que lo hacen posible, y partieron del presidente de la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País, Guillermo Cervera. Explicó que uno de los principales objetivos de la sociedad que lidera, y también del Foro que se inauguraba, es “la promoción de la actividad económica, buscando fórmulas para potenciar la actividad en toda la comarca”.

Tras la inauguración arrancaron las ponencias, en las que se abordarán cuestiones relacionadas con la Armada, la ingeniería naval, los programas de construcción en vigor, la reforma de la Base Naval de Rota, así como proyectos de I+D+i de la Universidad de Cádiz y la situación económica comarcal. El primero en ofrecerla fue el Almirante 2º Jefe del Arsenal de Cádiz, Fernando Pole Quintana.

La jornada de mañana jueves estará centrada en la innovación y los proyectos de futuro, con especial atención a iniciativas universitarias, robótica submarina, energías renovables, hidrógeno verde, descarbonización del transporte marítimo y energía eólica marina, entre otros temas estratégicos para la transformación industrial y energética del territorio.

El Foro reúne a representantes de la Armada, el ámbito universitario, el tejido empresarial y expertos en innovación y economía, con el objetivo de analizar los principales desafíos y oportunidades de futuro de la Bahía de Cádiz. El evento cuenta con el patrocinio de la Zona Franca de Cádiz y la empresa Nuestra Señora de Lourdes, y con el respaldo institucional de la Armada Española y del Ayuntamiento de Puerto Real.