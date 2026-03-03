La ampliación y reforma del IES Virgen del Carmen de Puerto Real se espera terminar a principios de 2027

El director del IES Virgen del Carmen muestra la antigua maqueta del centro a la consejera, al delegado y a la alcaldesa

Después de casi dos años paralizadas, las obras de ampliación y mejora del IES Virgen del Carmen de Puerto Real se reanudaron en noviembre de 2025 y ahora están ya a pleno rendimiento. Este martes, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen castillo, visitó el centro puertorrealeño para supervisar el avance de las obras, y, según dijo, para dar las gracias a la comunidad educativa.

“Hay que agradecer a la comunidad educativa del IES Virgen del Carmen, por la paciencia. Cuando tenemos una situación como la que ha ocurso en este centro, desde el punto de vista de las infraestructuras educativas, parece que nunca se van a acabar. Pero se acaba”, dijo.

Hacía referencia a los problemas que ha arrastrado el proyecto desde sus inicios, y que acabaron provocando un aumento del presupuesto hasta los 8,3 millones, que se destinarán a la reforma y ampliación del IES Virgen del Carmen, que albergará un Centro Integrado de FP, especializado en enseñanzas de las familias de Fabricación Mecánica y Transporte de Vehículos. Los trabajos finalizarán en el primer trimestre de 2027.

“Este proyecto supone una apuesta estratégica por la cualificación técnica en una zona de alta actividad industrial, además de adaptar una formación especializada a las necesidades del sector productivo de la Bahía de Cádiz”, añadió la consejera.

En la vista, Carmen Castillo estuvo acompañada del delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, José Ángel Aparicio, y de la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, que celebró la reanudación de los trabajos. "Era una necesidad prioritaria que el IES Virgen del Carmen retomara sus obras. Se trata de un edificio educativo histórico en la localidad que ha atravesado bastantes problemas. Pido, por favor, que las obras no vuelvan a detenerse, en beneficio de toda la comunidad educativa de Puerto Real, para que el instituto pueda contar con la cobertura, los recursos y la infraestructura necesarios para una enseñanza con garantías y respeto hacia el alumnado", dijo la primera edil de la Villa.

Visita al IES Virgen del Carmen de Puerto Real / DCA

El IES Virgen del Carmen, situado en una parcela de 42.446 metros cuadrados, cuenta en la actualidad con tres edificaciones diferenciadas: el edificio de Secundaria y Bachillerato, la Residencia Escolar Las Canteras y el edificio donde se imparte la formación profesional.

En el edificio de FP, los trabajos convertirán la actual zona ocupada por el comedor y cocina en dos aulas taller para instalaciones térmicas e instalaciones solares, respectivamente. Además, se dotará de dos almacenes y se reformarán sus cubiertas y carpinterías. Por último, se mejorarán las instalaciones y la conexión eléctrica de la nave-taller.

En cuanto el edificio que alberga el IES será reformado y ampliado para consolidar las tres líneas de Secundaria Obligatoria y tres unidades de Bachillerato. Para ello, se levantarán dos módulos docentes adicionales a ambos lados del edificio actual. Como nuevos espacios se crearán aulas de música, audiovisuales, laboratorios, informática y aulas de tecnología, entre otras muchas.

Donde finalmente no se va a intervenir, según ha adelantado la Consejera, es en la antigua Residencia Escolar Las Canteras, cuyo edificio quedará cerrado, a la espera de las necesidades futuras del centro. Y es que la Consejería de educación se hizo recientemente con la Residencia de Estudiantes Bahía por 3,2 millones de euros, que esperan volver a poner en funcionamiento, en este caso desde el ámbito público, en el mes de septiembre. En próximas semanas se adjudicarán las obras de adecuación (620.000 euros) para que funcione en el curso 2026-2027.