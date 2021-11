Una alumna hace "voto de silencio" porque sus padres no le permiten ir a la marcha del 25N

Este jueves, Puerto Real celebró el Día contra la Violencia Machista con una marcha contra los feminicidios. La protesta partió desde la Plaza de Jesús y finalizó en el Bosque Violeta, un espacio creado hace unos años para recordar a las víctimas de la violencia machista. En ella participaron alumnos de distintos centros educativos, que también organizaron actividades relacionadas con la fecha en la que participaron los alumnos.

Aunque la respuesta estudiantil fue masiva, una alumna no pudo participar porque sus padres no le autorizaron hacerlo. Por ello, nada más entrar en el aula, entregó un escrito a su profesora en el que le explicaba que, como protesta, iba a permanecer todo el día en silencio.

El escrito lo ha publicado la profesora del IES Virgen del Carmen, Noemí Infantes, con el consentimiento de la alumna. "Le he pedido permiso para subirlo porque me ha parecido de una delicadeza y sensibilidad encomiable. Claro que, viniendo de quien viene, no me extraña", publicaba la profesora. En él, la alumna de cuarto curso de Secundaria, decía: “Por motivos personales (mis padres no me dejan) no voy a poder acudir a la manifestación del 25N contra la violencia de género y, como estoy concienciada de ello y va en contra de mis principios no manifestarme, he decidido hacer voto de silencio durante todo el día. Ya que no puedo gritar por las mujeres asesinadas me callaré como hicieron ellas”.

La profesora, que aceptó totalmente el desafío de la alumna de 15 años, explicó en redes sociales que el motivo por el que sus padres no habían autorizado su participación en la protesta era por el temor a que derivase en un episodio más violento, teniendo en cuenta que en estos días Puerto Real ha sido escenario de duros enfrentamientos a causa de la huelga del metal. La joven si había participado en actos similares en años anteriores, y en esta ocasión colaboró en la elaboración de los carteles que sus compañeros portaron durante la manifestación