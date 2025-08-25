El embajador de Argentina y la alcaldesa de Puerto Real visitan las obras de PTP Ibérica en La Cabezuela

El embajador de Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, junto al cónsul en Cádiz, Sergio Leonardo Servin, han visitado las obras que la empresa PTP Ibérica desarrolla en el muelle de La Cabezuela-Puerto Real. En representación municipal asistieron la alcaldesa Aurora Salvador y el concejal de Urbanismo, José Montilla.

Durante la visita, fueron recibidos por Diego Neves, Country Manager de PTP Ibérica, quien explicó los avances de la construcción de una planta de instalaciones frigoríficas destinada al almacenamiento de frutas, verduras refrigeradas y carnes congeladas. Neves destacó que se trata de una instalación moderna, diseñada bajo los más estrictos requisitos sanitarios y aduaneros, que permitirá reforzar la conexión logística entre Sudamérica, Europa y África.

PTP Ibérica, empresa de capital argentino fundada en 2010 y especializada en servicios logísticos integrales, está invirtiendo más de 30 millones de euros en el recinto portuario de La Cabezuela. La inversión contempla tanto la nueva planta frigorífica como las naves de grano ya finalizadas, dotadas de un innovador sistema de ventilación-refrigeración que permite la manipulación de mercancías a granel con las puertas cerradas.

La compañía busca convertir la Bahía de Cádiz en un hub logístico estratégico, gracias a su cercanía al muelle, a la conexión ferroviaria y a las autopistas del mar, lo que facilitará la distribución por los corredores marítimos de España y la Unión Europea reduciendo el transporte terrestre.

Según explicó la empresa, esta nueva infraestructura generará alrededor de 50 empleos directos y situará a la Bahía de Cádiz como una referencia en el comercio internacional de productos fríos y congelados, comparable solo a instalaciones similares en Cartagena o Tarragona