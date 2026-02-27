La alcaldesa de Puerto Real celebra los éxitos deportivos de la joven nadadora Aitana Estrada

La edil de Deportes y la alcaldesa, juanto a la nadadora, Aitana Estrada

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Deportes, Virginia Mena, recibieron en la Casa Consistorial a la nadadora Aitana Estrada, a quien felicitaron públicamente por su extraordinaria trayectoria y los resultados obtenidos en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales. El encuentro sirvió para poner en valor el esfuerzo, la constancia y el ejemplo que la deportista representa para toda la ciudadanía.

Aitana Estrada ha firmado una temporada excepcional, acumulando un palmarés sobresaliente que la sitúa entre las nadadoras más destacadas del panorama paralímpico.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que “Aitana es un orgullo para Puerto Real y un ejemplo de superación, disciplina y talento”, mientras que la concejala añadió que “su trayectoria demuestra lo que puede alcanzarse con trabajo y pasión por el deporte”.

El gran palmarés de la deportista

Campeonato de Andalucía de Natación Adaptada

18 medallas de oro

4 medallas de plata

7 medallas de bronce

España Campeonato de España Absoluto por Clubes

9 oros

7 platas

2 bronces

Campeonato de España AXA Promesas Paralímpicas

3 oros

8 platas

8 bronces

Campeonato de España Universitario

1 oro

3 platas

4 bronces

Campeonato de España por Selecciones Autonómicas (representando a Andalucía)

11 oros

20 platas

5 bronces

Récords de España

100m braza SB6

200m braza SB6

Juegos Mundiales 2018

Subcampeona 100m braza SB6 (récord de España)

Subcampeona 200m estilos SM7

3ª en 50m mariposa S7

Campeonato de Europa 2021 (Madeira)

5ª en 100m braza 5ª en 200m estilos

6ª en 50m mariposa

World Series Berlín 2022

100m braza SB6 – Récord de España

400m libre S7

50m mariposa S7

50m espalda S7

Rankings Mundial

Top 13 en 100 braza

Top 19 en 200 estilos

Top 21 en 100 espalda

Top 17 en 400 libres

Ranking Europeo