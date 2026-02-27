La alcaldesa de Puerto Real celebra los éxitos deportivos de la joven nadadora Aitana Estrada
Aitana Estrada ha firmado una temporada excepcional, acumulando un palmarés sobresaliente que la sitúa entre las nadadoras más destacadas del panorama paralímpico
La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Deportes, Virginia Mena, recibieron en la Casa Consistorial a la nadadora Aitana Estrada, a quien felicitaron públicamente por su extraordinaria trayectoria y los resultados obtenidos en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales. El encuentro sirvió para poner en valor el esfuerzo, la constancia y el ejemplo que la deportista representa para toda la ciudadanía.
Durante el acto, la alcaldesa destacó que “Aitana es un orgullo para Puerto Real y un ejemplo de superación, disciplina y talento”, mientras que la concejala añadió que “su trayectoria demuestra lo que puede alcanzarse con trabajo y pasión por el deporte”.
El gran palmarés de la deportista
Campeonato de Andalucía de Natación Adaptada
- 18 medallas de oro
- 4 medallas de plata
- 7 medallas de bronce
España Campeonato de España Absoluto por Clubes
- 9 oros
- 7 platas
- 2 bronces
Campeonato de España AXA Promesas Paralímpicas
- 3 oros
- 8 platas
- 8 bronces
Campeonato de España Universitario
- 1 oro
- 3 platas
- 4 bronces
Campeonato de España por Selecciones Autonómicas (representando a Andalucía)
- 11 oros
- 20 platas
- 5 bronces
Récords de España
- 100m braza SB6
- 200m braza SB6
Juegos Mundiales 2018
- Subcampeona 100m braza SB6 (récord de España)
- Subcampeona 200m estilos SM7
- 3ª en 50m mariposa S7
Campeonato de Europa 2021 (Madeira)
- 5ª en 100m braza 5ª en 200m estilos
- 6ª en 50m mariposa
World Series Berlín 2022
- 100m braza SB6 – Récord de España
- 400m libre S7
- 50m mariposa S7
- 50m espalda S7
Rankings Mundial
- Top 13 en 100 braza
- Top 19 en 200 estilos
- Top 21 en 100 espalda
- Top 17 en 400 libres
Ranking Europeo
- Top 5 en 100 braza
- Top 5 en 200 estilos
- Top 8 en 100 espalda
- Top 7 en 400 libres
