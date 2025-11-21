Alberto Cervantes, director de Negocio de Corbetas y BAM de Navantia, se reúne con la alcaldesa de Puerto Real

El director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima de Navantia, Alberto Cervantes, ha mantenido hoy su primer encuentro institucional con la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, tras haber asumido recientemente la responsabilidad de Construcción Naval en el Astillero de Puerto Real, mismo cargo que ejerce en el Astillero de San Fernando.

Durante esta visita de cortesía, de la que también ha formado parte el teniente de alcaldesa José Antonio Montilla, las partes han abordado cuestiones relacionadas con el presente y el futuro de la factoría de Matagorda: proyectos como el BAM IS, el programa FSS para la Marina Británica y otros proyectos que reafirman el compromiso de Navantia con el desarrollo industrial y el empleo en la Bahía de Cádiz. El encuentro se ha desarrollado en un clima de colaboración, destacando la importancia de seguir trabajando de manera conjunta para impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan la actividad naval en la zona.

Como muestra de agradecimiento, Alberto Cervantes, ha hecho entrega a la alcaldesa de un cuadro con el primer plano histórico de la factoría de Matagorda, un gesto que Aurora Salvador ha agradecido especialmente, subrayando el valor simbólico de la industria naval para Puerto Real. Navantia reafirma con esta visita su voluntad de mantener una relación cercana con las instituciones locales, contribuyendo al progreso económico y social del municipio.