Alba Pérez, la gaditana que se ha proclamado en Tokio 2ª Dama de Miss Internacional 2024

Puerto Real/La puertorrealeña Alba Perez, de 22 años, se ha proclamado 2ª Dama de Honor en el certamen de Mis Internacional 2024 que se ha celebrado en Tokio (Japón). La gaditana, estudiante de Medicina y Cirugía en la Universidad de Cádiz, dio el primer paso para llegar a este certamen como Miss Grand Puerto Real en 2021, y tras ganar posteriormente Miss Grand Cádiz y proclamarse Miss Internacional Andalucía, inició una carrera meteórica que la ha llevado a colocarse entre las tres mujeres más bellas del mundo. La ganadora de la corona fue la representante de Vietman, Thanh Thủy; mientras que la boliviana Camila Ribera fue 1ª Dama.

Alba Pérez, 2ª Dama de Honor de Mis Internacional 2024 / DCA

En el certamen, Alba Pérez, que se encontraba entre las favoritas, deslumbró al jurado en los desfiles en traje de noche, de baño y, especialmente, con un vestido de flamenca que la modelo, aficionada al baile flamenco, que ha practicado desde hace muchos años en la Academia de Rocío Campos, lució a la perfección.

Aunque Alba Pérez lleva años trabajando para alcanzar esta meta. Su llegada al certamen de Miss Internacional fue una casualidad. En un principio, este puesto estaba reservado para la canaria Charlotte Harrison, quien había ganado en la preselección española celebrada en septiembre. Sin embargo, su renuncia por razones personales dejó la plaza disponible para Alba.

Alba Pérez (segunda por la izquierda) junto al resto de finalistas del certamen

En una entrevista con 'Hola', ella misma desvelaba que fue todo muy rápido e inesperado: "Me enteré por una llamada de teléfono. Fue un día completamente normal al llegar de la universidad, que me llamó el Director Nacional de Miss Internacional en España, Cres del Olmo. Pensaba que me había quedado a las puertas tras ser segunda en el festival de septiembre, por lo que ha sido un sueño hecho realidad de la noche a la mañana".

Sobre eso mismo le preguntó el jurado en la ronda de entrevistas. “Alba, tu situación es especial, tuviste menos de un mes desde que fuiste elegida para representar a tu país, sin embargo, has trabajado para superar este reto, ¿Qué te inspiró?”, preguntaron a la joven. Su respuesta fue: “Para ser honesta, tenía bastante miedo antes de venir aquí. Aquello por lo que tanto había soñado durante años se hizo realidad cuando menos lo esperaba, y me vi en la situación de tener que prepararlo todo en dos semanas. Sin embargo, he trabajado tanto por este sueño que cuando llegué aquí me di cuenta que ser Miss Internacional no es cuestión de tiempo, no es cuestión de tener una preparación perfecta, diseños de lujo o miles de seguidores. Es cuestión de quienes somos, de nuestra esencia. Creo que el valor de una reina reside en su capacidad para desarrollar su máximo potencial ante la adversidad y, por eso, ser Miss Internacional España hoy me ha enseñado que mi verdadero poder reside en mi corazón, en la pasión que siento por ayudar y construir una sociedad más justa. Quiero ser Miss Internacional para ser la voz que inspire el cambio que siempre he querido ver en el mundo”.

A sus 22 años y con una altura de 1.78 m, la estudiante de Medicina y Cirugía ha convertido esta aventura en un sueño, aunque su futuro, por el momento, lo ve ligado a la Medicina. "Siempre quise ser médico, pero también lo quería compaginar más adelante con la profesión de modelo", confesaba en la entrevista. "Gracias a mi disciplina, tesón y el apoyo de mi familia, decidí enfrentarme al miedo dejando que me atravesara todas las veces que hiciese falta hasta que lo perdiese", y así ha llegado hasta ahora, cuando ha logrado hacerse con el título de 2ª Dama de Honor en el certamen Miss International 2024 celebrado en Tokio.