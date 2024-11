Vuelve el 'Concurso de Paellas' de Puerto Real: cómo, cuándo y dónde participar

Puerto Real/La gran fiesta del otoño se recupera este fin de semana en el Recinto Ferial de ‘Las Canteras’ de Puerto Real. Después de que el pasado fin de semana fuese suspendido el evento a consecuencia de la lluvia, el Ayuntamiento de Puerto Real y la Peña ‘Hay Moros en la Costa’, con el patrocinio de Tele Puerto Real, vuelven a organizar el veterano Concurso de Paellas. La cita gastronómica, que cumple 37 años en este 2024, pone a prueba a los grupos de amigos, familiares, peñas, compañeros de trabajo… que cada año se retan para presentar ante el jurado la paella más original. Se celebra este domingo 10 de noviembre, desde las doce del mediodía (los vehículos podrán entrar hasta las 11:00h pra la descarga), hasta las 19:00 horas cuando hay que empezar a recoger.

Lo que prima es el sabor, pero la presentación es un punto extra y la originalidad también, por lo que a las dotes culinarias hay que sumar otros elementos como la decoración y las innovaciones en los fogones. Así, cada año, se mezcla la cocina más tradicional con la vanguardia.

Para participar en este evento solo hay que reunir a un grupo de amigos y tener ganas de pasarlo bien, ya que no es necesaria una inscripción previa. Una vez elaborada la paella hay que presentarla ante el jurado para que la cate y esperar a la decisión. El pasado año se presentaron más de medio centenar de paellas.

Además, este año, gracias al patrocinio de Tele Puerto Real, que un año más se suma al evento, la cita contará con la animación de FC Group.

Cómo llegar y dónde aparcar

El evento se celebra en el Recinto Ferial de Las Canteras, por lo que tienes al propio parque como referencia. Si no eres de Puerto Real pero alguna vez has estado en su feria, ese es el punto de quedada. Si aun así no te orientas, aquí tienes las coordenadas GPS.

El aparcamiento no es un problema ya que el Recinto Ferial al completo se dedica a este evento. Una parte para que se instalen los participantes con todos su ‘chiringuitos’ y el resto es zona de aparcamiento libre. Si quieres acceder en transporte público, el tren es la mejor opción, ya que la estación de Renfe de Puerto Real está situada a pocos metros del lugar. Eso sí, si optas por esta alternativa, ve ligero de equipaje.

¿Qué normas hay en el evento?

El concurso de paellas es una fiesta familiar, por lo que la primera norma es que están vetados los patosos y malages. Puedes disponer del espacio que se ha habilitado como desees e instalar cuantas mesas, sillas, sombrillas o carpas necesites. La única prohibición expresa es la de usar fuego con leña o carbón. La paella se hace con gas, no hay otra opción. Por último, aunque no haga falta decirlo, hay que colaborar con el mantenimiento del recinto recogiendo tu basura. Añade bolsas de basura a la lista de ingredientes. Y muy importante: no se puede acceder al parque de Las Canteras. Recuerda que hay una prohibición expresa.

¿Quiénes son los rivales a batir?

En esto de la gastronomía siempre hay sorpresas. Un exceso de confianza y que se te vaya la mano con la sal, puede hundir a los mejores cocineros y cocineras. Además, hay quien lleva años de experiencia y el nivel estará alto. Te dejamos una galería de algunas de las presentadas el pasado año, para que te hagas una idea.

De todos modos, por si sirve de orientación, en la edición de 2023 fue el grupo El primer premio recayó en la paella presentada por el grupo de ‘Los Gremlins’. El segundo lo logró un grupo familiar bajo el nombre de ‘La Gorda Armario’ y el tercer premio se lo llevó ‘Barrio Sésamo’.

¿Cómo se hace una paella?

Si continúas leyendo esto, a lo mejor tu concurso es otro. Como primer consejo, de aquí al domingo, te recomendamos que te acoples a uno de los grupos que ya tienen designado a su propio chef. En cualquier caso, se trata de una jornada de convivencia en la que la paella no es obligatoria. Puedes animarte a disfrutar de este día con el menú que elijas sin que lleve arroz necesariamente. Si aun así crees que estás a tiempo de aprender, date un paseito por internet. Recuerda que la paella es la receta española más buscada en la red y que las búsquedas de "paella " se duplican desde 2015.