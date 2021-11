Sentimiento de traición entre la plantilla de Airbus Puerto Real

Tras conocerse la firma del preacuerdo entre el Comité Interempresas de Airbus y la dirección de la compañía, que aboca a la planta de Puerto Real a su cierre y al traslado de la producción al CBC de El Puerto, han sido poco los trabajadores que este viernes han salido a la puerta de la factoría en una de las paradas técnicas, pero los que lo han hecho han rechazado claramente el preacuerdo.

Entre ellos estaba el secretario general de la sección sindical de CGT en Airbus Puerto Real y miembro del Comité Interempresas de Airbus España, Juan Antonio Guerrero, que no suscribió el preacuerdo porque “deja muchas ambigüedades y muchas cosas a futuro. Después del tiempo que llevamos luchando para que la planta permanezca abierta no podemos estar de acuerdo y no solo en el asunto de Cádiz.

CGT ha sido uno de los tres sindicatos, junto a ATP-SAe y SIPA, que rechazó la propuesta de preacuerdo. Sobre esto, matizó Guerrero que “lo han firmado los sindicatos mayoritarios en el Comité (CCOO y UGT), pero no hay que perder de vista que el 70% de la plantilla son técnicos y mandos, que forman los dos sindicatos que no han firmado el acuerdo junto a nosotros”.

Según aseguró Guerrero, en la planta de Puerto Real la opinión de la plantilla es que “los han traicionado totalmente”. Recordó que CCOO y UGT manifestaron, antes de que apareciese la propuesta que lanzaron las Federaciones de Industria y el Gobierno, “que iban defender a todas las plantas, pero lejos de hacerlo lo que han hecho es firmar el cierre. Ellos lo llaman traslado, pero al final es un cierre de la factoría”.

En el preacuerdo firmado, se recoge que el empleo de la plantilla de Puerto Real se verá garantizado en la provincia de Cádiz durante la vigencia del convenio colectivo. Es decir, hasta diciembre de 2023. Eso, a juicio de Guerrero, es reírse de la plantilla. “No conozco ningún convenio de los anteriores de Airbus que reflejase que una parte de la plantilla tenga una garantía temporal de empleo, lo que nos da a entender que luego vamos a desaparecer”. Sobre esto señaló también que de los paquetes de trabajo que quieren desplazar desde Puerto Real al CBC de El Puerto,” hay algunos que no se van a realizar antes de diciembre de 2023, por lo que igual van a seguir aquí todavía sin tener garantizado el empleo”.

Sobre las posibles movilizaciones, adelantó que hablará con el comité de empresa de Puerto Real para estudiar posibles acciones. “Hay mas sindicatos: ATP, que tampoco ha firmado; Comisiones Obreras, con quien no hemos podido hablar aún porque no ha estado hoy por aquí; y UGT, que entiendo que no se va a movilizar porque es parte del acuerdo. De hecho, quien firma el acuerdo como responsable estatal de UGT está en esta planta. Es decir, él mismo ha cerrado la planta donde trabaja”.

Por último, el responsable de CGT adelantó que las plantas de Airbus Puerto Real y El Puerto tendrán cobertura para secundar la huelga indefinida convocada en el sector del metal para el 16 de noviembre en caso de que no se alcance antes un acuerdo. “Nosotros nos consideramos metal aunque tengamos convenio propio. Así, para que no pase lo que pasó el martes y el miércoles, que el metal estaba en huelga mientras que las dos factorías estaban funcionando, hemos metido la papeleta de huelga para que los trabajadores tengan cobertura junto a los compañeros del metal”, finalizó.