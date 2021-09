La Salle implanta una nueva enseñanza con el proyecto NCA

Las aulas de primero de Primaria del colegio La Salle Buen Consejo de Puerto Real se han convertido en una selva. Del techo cuelgan lianas de papel y por el marco de la ventana “camina” una gran serpiente de material reciclado. Los animales, de todo tipo, forman parte de un nuevo entorno para el aprendizaje que el centro ha implantado este curso escolar.

“Venga, ¿quién me dice otro ser inerte?”, pregunta la profesora. “El libro”, responde un pequeño, al tiempo que la maestra asiente y le felicita. “¿Y un ser vivo?”, vuelve a preguntar provocando una cascada de respuestas con todos los animales posibles. Algunas respuestas, incluso, en inglés.

Montse Gómez. Directora de La Salle Puerto Real “Queremos darle un vuelco a la educación para que el alumno sea el auténtico protagonista”

Aunque parezca que sí, no están en una clase de Ciencias. Es un seminario que forma parte de la nueva metodología que La Salle de Puerto Real, como el resto de centros del sector de Andalucía de la institución lasaliana, ha implantado este curso en Infantil y en primero de Primaria. “A partir del curso de que viene se continuará de segundo a sexto”, dice Montse Gómez, directora del centro.

Es el proyecto NCA, las siglas de Nuevos Contextos de Aprendizaje que se implanta en Andalucía pero que ya lleva algún tiempo funcionando en los colegios La Salle de otros sectores, como País Vasco o Cataluña, con excelentes resultados. Se trata de cambiar el actual ritmo de la educación.

“Desde el Instituto La Salle hemos reflexionado que la sociedad en la que ahora vivimos no es la misma de hace quince años. Tampoco se aprende de la misma manera ni se estudian los mismos grados universitarios, por eso queremos darle un vuelco a la educación para que el alumno sea el auténtico protagonista”, explica Montse.

En la práctica, se han cambiado las áreas de aprendizaje, que ya no se dividen en las tradicionales matemáticas, lengua, sociales o naturales. Ahora se estructuran en semanas (A o B) y las jornadas se dividen en: ‘Acogida’, donde se prepara al alumnos para lo que va a vivir; ‘Seminario’, donde tiene cabida el contenido curricular; ‘Talleres’, en el que se quiere que el alumno se construya a sí mismo siendo el protagonista del aprendizaje; ‘Proyecto’, para trabajar transversalmente los principios de NCA aprendiendo de la experiencia; y el ‘Cierre’, para evaluar y reflexionar.

Juan Pablo Cea. Jefe de Estudios La Salle Puerto Real “Suprimir las áreas tradicionales no significa que no se vayan a aprender esos contenidos”

“Es una transformación metodológica total en la que pretendemos conseguir mejores resultados”, apunta Juan Pablo Cea, coordinador de Infantil y Primaria de La Salle Buen Consejo. “Suprimir las áreas tradiciones no significa que no vayan a aprender esos contenidos, solo que van a hacerlo de una forma distinta. Al principio choca cuando dices que no vas a dar las asignaturas que tenemos tan asimiladas, pero los contenidos que marca la Ley y que hay que trabajar, evidentemente que se dan, pero a través de los seminarios y los proyectos”, apostilla Juan Pablo Cea. Por eso, uno de los principales cambios a los que ha tenido que someterse La Salle es al de mentalidad, especialmente del profesorado que lleva ya varios años formándose antes de iniciar el proyecto en los centros.

“Todos los materiales que son nuevos, y propios de La Salle, están creado por profesores de La Salle basados en la normativa vigente. Se ha hecho con mucho cuidado y profesionalidad. Hemos hecho una reflexión profunda y hemos llegado a esta metodología”, dice el coordinador de Infantil y Primaria.

El centro también se ha tenido que adaptar porque se han modificado aulas y se han creado espacios para talleres interdisciplinares en los que, por ejemplo, se unen a los alumnos de Infantil de 3, 4 y 5 años. Nuevos Contextos de Aprendizaje (NCA) ha llegado para quedarse, pero en La Salle saben que “nada es para siempre” y que “si vemos que hay que modificar cosas se irá haciendo con el objetivo de encontrar la excelencia”.

Todo esto se ha tenido que explicar muy bien a las familias. “A finales de junio nos reunimos con ellos y les explicamos todo. Al principio estaban un poco temerosos porque el cambio es grande, pero también están muy ilusionados. Creo que han entendido muy bien el proyecto y saben que va a ser muy beneficiosos para sus hijos”, explica la directora del centro.

El profesorado, también en continua formación, es consciente de que “un cambio metodológico tan profundo, es un cambio fuerte. Pero la ilusión y las ganas de cambiar y ver que se puede mejorar, teniendo como ejemplo otros centros de La Salle, nos anima y arrancamos con muchas ganas el nuevo curso y el nuevo proyecto”, dice Cea.

El mes de diciembre, cuando finalice el primer trimestre del curso escolar, el centro realizará el primer análisis del proyecto, aunque los resultados de una iniciativa de tal envergadura se ven a largo plazo. En lo referente a las calificaciones, se plantea la idea de que los alumnos reciban dos boletines: uno, el “oficial”, casado con lo marcado por la Consejería de Educación, y otro centrado en las características de la nueva enseñanza.