El Punto Limpio de Casines reabre el lunes tras más de un año cerrado

Fue en el mes de octubre de 2021 cuando el Ayuntamiento de Puerto Real informó de que el Punto Limpio de Casines, uno de los dos que existen en el municipio (el otro está en el Río San Pedro) cerraría sus puertas “hasta nuevo aviso” para realizar obras de mejora.

Estos trabajos comenzaban poco después de que se aprobase en el pleno la modificación de gestión de este punto limpio, pasando del Ayuntamiento a la empresa municipal Grupo Energético de Puerto Real (GEN).

Desde entonces esta instalación ha estado cerrada, lo que ha provocado críticas tanto de la ciudadanía como de grupos de la oposición. Es el caso de Verdes Equo, que en abril recriminaron al equipo de Gobierno que el tiempo que la instalación llevaba sin funcionar (entonces eran seis meses) era exagerado para “unas supuestas obras de mejora donde no se percibe ningún movimiento”.

El problema, además de las obras de mejora que se realizaron lo que no permitía abrir la instalación mientras duraban los trabajos, ha estado, según Salguero, “en la Junta de Andalucía que no daba su autorización para la reapertura, y no en la falta de gestión municipal ya que el trabajo se hizo encomendando su gestión a GEN”.

Ahora, con todos los problemas solventados, el Punto Limpio de Casines, ubicado en el número dos de la Avenida José López Fernández, retomará la actividad a partir del próximo lunes 16 de enero.

La reapertura de las instalaciones conllevará la ampliación del horario de funcionamiento de este servicio “con el fin de favorecer su uso a aquellas personas que trabajan en horario de mañana”, según ha detallado salguero.

Así, el horario de invierno será de 8:00 a 14:00 hora y de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes. Los sábados funcionará solo en horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas.

Con la llegada del verano habrá una reducción del tiempo de apertura, aunque se mantendrá también la actividad en las tardes. Funcionará, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Los sábados de verano se podrá hacer uso del punto limpio, de 8:00 a 13:00 horas.

¿Qué residuos se pueden depositar en el Punto limpio?

Hay que recordar que el punto limpio admite residuos de muy diversas categorías de origen o uso doméstico:

Vidrio, papel, cartón, metales, envases, maderas, aceites vegetales, ropa y calzado.

Residuos voluminosos y enseres: colchones, somieres, puertas, marcos, etc.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: lavadoras, lavavajillas, secadoras, frigoríficos, aires acondicionados, congeladores, etc.

Escombros procedentes de pequeñas obras domésticas.

Ordenadores, aparatos electrónicos y televisores.

Reproductores, equipos de sonido, teléfonos móviles, aparatos eléctricos menores, cintas de video, DVD, CD.

Restos de poda, desbroces y residuos vegetales.

Jeringuillas, agujas hipodérmicas, medicamentos sólidos, radiografías, termómetros o elementos con mercurio.

Envases contaminados, pinturas y disolventes.

Aerosoles.

Aceite mineral o sintético de motor y baterías de automóviles.

Pilas y baterías de móvil.

Tubos fluorescentes y bombillas de bajo consumo.

Cartuchos de tinta y tóner.

Los puntos limpios constituyen instalaciones de gestión de residuos que ocupan un papel cada vez más importante en la gestión de residuos a nivel municipal, en este sentido, explica Salguero “la reapertura de este punto limpio ha sido adaptada a la nueva normativa de residuos y suelos contaminados para la economía circular 7/2022, del mes de abril, que impone nuevos requisitos técnicos para el desarrollo de la actividad”