Felipe Salvador ofrecerá este domingo una exaltación de la Semana Santa de Puerto Real

A estas alturas de la Cuaresma ya no queda duda de que la Semana Santa de 2021 se desarrollara en unas condiciones similares a las del pasado año. No habrá desfiles procesionales aunque la actual situación de la pandemia, sin el confinamiento domiciliario de 2020, permitirá algunos cultos internos en las hermandades y cofradías.

Aunque el pregón de la Semana de Pasión, que iba a pronunciar el cofrade José María Vidal Muñoz, quedó nuevamente aplazado hasta el 2022, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías no ha querido que pase otro año en blanco y ha organizado una ‘Exaltación de la Semana Santa’, que ha confiado a Felipe Salvador Vías.

El cofrade no es ajeno a los atriles. Él mismo pregonó la Semana Santa de 2015 y es un rostro conocido en multitud de presentaciones, pregones o exaltaciones, además de ser el director y presentador de 'Estandarte', el programa cofrade que Tele Puerto Real emite cada noche de viernes.

Salvador Vías está “muy agradecido” al Consejo por confiar nuevamente en él. “Que cuenten contigo después de haber dado el pregón hace seis años es un motivo de gratitud”, dice Felipe, una persona que conoce muy bien a las corporaciones cofrades de la Villa, ya que él mismo ocupó el cargo de presidente del Consejo durante un mandato.

El cofrade dice estar “nervioso” por la importancia de la exaltación, que tendrá lugar este domingo, 21 de marzo, a las doce del mediodía en el Centro Cultural San José (entrada por invitación). No hace mucho que recibió el encargo y el tiempo “se me echa encima, aunque no será un acto muy largo. Confío en que guste y sirva para anunciar la Semana Santa tan particular que vamos a vivir este año”.

Será, en cualquier caso, muy diferente al trabajo que hizo hace seis años. “Entonces se anunciaba una Pasión con pasos en la calle y ahora lo que vamos a vivir no es eso. Cobrarán especial protagonismo los actos de las propias hermandades –muchos de ellos privados-, las visitas a los templos y los oficios, que son los que dan el verdadero sentido a la Semana Santa: desde el Domingo de Ramos a la Pascua de Resurrección”. Un mensaje “más puro” que es el que intentará trasmitir el próximo domingo.