La huelga del metal no logra el respaldo esperado

La convocatoria de huelga general en la industria auxiliar del metal no ha logrado la respuesta de la mayoría de los trabajadores del sector. Alrededor de 200 personas se han sumado a la convocatoria lanzada por los sindicatos CGT y CTM (Coordinadora de Trabajadores del Metal). Un dato que, si bien no es el que esperaban los organizadores, no ha bajado el ánimo de quienes hoy sí se han sumado a la manifestación que les va a llevar desde el Astillero de Navantia Puerto Real hasta la puerta del Ayuntamiento de Puerto Real, en la Plaza de Jesús.

“Aquí somos alrededor de 200 personas. Es cierto que han entrado muchos compañeros a trabajar pero nosotros siempre pensamos en positivo”, dice Raul Toro, uno de los portavoces de la CTM. El hecho de que muchos operarios hayan optado por acudir hoy a sus puestos de trabajo es, según la CTM, “una señal de que nosotros no coaccionamos a nadie, que no somos unos salvajes ni actuamos con presiones como dice el comité de empresa de Navantia o la FEMCA”, explica Toro.

Aunque los convocantes no han dado datos del seguimiento de la huelga de este 4 de septiembre, si lo ha hecho la UGT, uno de los sindicatos mayoritarios que no respaldaba la convocatoria. Según UGT, la actividad en el astillero de Cádiz está al 100%, mientras que en el de Puerto Real y San Fernando se ha alcanzado el 70%. A esto suman que muchos operarios no han acudido hoy a trabajar porque han optado por solicitar vacaciones, por lo que estiman el seguimiento de la huelga convocada por CGT y la CTM entre un 5% y un 7% de la plantilla de las auxiliares.