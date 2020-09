La alcaldesa recibirá este viernes a la Coordinadora del Metal

La Coordinadora de Trabajadores del Metal y la alcaldesa de Puerto Real tuvieron este jueves el acercamiento que hasta ahora no se había producido. El presidente de la CTM, Manuel Balber, acudió al pleno ordinario de Puerto Real y pudo tomar la palabra.

“Aquí están los violento, los salvajes, los machistas...”, dijo Balber nada más empezar, haciendo uso de los términos que han usado para hablar de ellos, “personas como la presidente del comité de Navantia”, según aseguró el propio sindicalista.

En su intervención recriminó a la alcaldesa que no se haya interesado por la situación del colectivo. “Cuando hay un conflicto con mis hijos yo preguntó que ha pasado a los dos, no me posiciono sin saber”, le dijo a Amaya. Insistió en que daba de lado al 90% de los trabajadores de Navantia, "a los andamieros que se juegan la vida por 800 euros, a los que tienen accidentes laborales o a las trabajadoras de la limpieza", y le recordó que "nosotros solo pedimos carga de trabajo, que se cumplan los convenios y la readmisión de los trabajadores despedidos como represalia".

La primera edil accedió públicamente a recibirlos este viernes en la alcaldía, tras la manifestación convocada que tendrá el Ayuntamiento de Puerto Real, en la Plaza de Jesús, su destino final. “Yo me he reunido con los representantes legales, pero también lo haré con vosotros para escucharos y que me escuchéis a mi”, dijo Amaya, antes de incidir en que "la reclamación de trabajo para los astilleros es una demanda histórica de todos los trabajadores, del comité del Ayuntamiento y de todo el pueblo de Puerto Real.