"La moda flamenca se está muriendo"

En la tienda de moda flamenca que la diseñadora puertorrealeña, Carmen Vega, tiene en Ayamonte, ha colocado una máquina de coser. Detrás de un biombo está diseñando y cosiendo kimonos, “que ahora se llevan un montón”, con las telas que habría usado para una colección de moda flamenca que nunca llego a hacer. El pasado año tenía pensado hacer una segunda colección, más pequeñita, pensada en El Rocío, pero la pandemia lo interrumpió todo.

La crisis del coronavirus arrancó solo unos días después de que Carmen Vega estrenase en SIMOF su colección “Solsticio de Verano”, con la que, una vez más, arrasó. La crítica especialista elevó sus diseños a las nubes y la pandemia los bajó hasta el perchero donde, aún hoy, esperan un cuerpo que los luzca por las ferias. “Vendí tres vestidos de los casi 40 que presenté en SIMOF. Los tengo todos, en fundas, en el taller. Ahora ya puedo entrar pero antes era incapaz, me derrumbaba y no paraba de llorar”.

Este 2021 ni tan siquiera ha presentado una colección. Y eso que podría haber hecho una, la más amplia de su carrera, solo con mascarillas. Al principio de la pandemia, junto a su familia y un grupo de mujeres voluntarias, realizó más de 5.000 mascarillas solidarias. Más tarde sacó varias líneas de diseño, que le permitió mantenerse un par de meses. Y así, reinventándose cada día, intenta mantener a flote una de las firmas flamencas más importantes de Andalucía.

Hace solo unos días, Carmen Vega recibía el Premio a la Artesanía de Andalucía, que concede por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, por su contribución al desarrollo del sector en la comunidad. Ha sido la primera artesana que con esta especialización ha conseguido la autorización para el uso del distintivo de calidad artesanal y la declaración de su taller como Punto de Interés Artesanal.

Vega ha participado en diferentes acciones de promoción internacional organizadas por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) para importadores de Japón, EEUU y República Checa. También ha logrado que su firma alcance la fama internacional por vestir a la famosa muñeca Barbie.

“La verdad es que el premio ha sido un subidón en estos momentos tan complicados en los que tanto nos cuesta mantener el negocio a aquellos que nos dedicados al sector de la moda flamenca”, dice Carmen Vega que también fue nombrada en 2020 “Maestra Artesana” por la Junta de Andalucía. “Ahora que es cuando menos actividad tengo es cuando más premios me van a dar”, dice la diseñadora bromeando.

La suspensión de todas las ferias de Andalucía supone la muerte para un sector que vive de ellas. Por eso, tanto Carmen como muchos de sus compañeros que se han unido en distintas plataformas, piden ayudas que no están recibiendo. “Así no sobrevivimos más por mucho que nos reinventemos. Puedo hacer kimonos, ropa ‘casual’ o lo que sea por seguir cosiendo antes de volverme loca en mi casa, pero yo soy flamenca, ese es mi ADN y no sé cuando voy a volver a coser un volante”.