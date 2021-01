Amaya pide “responsabilidad” y el “autoconfinamiento” de la población

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, está “indignada”. Lo ha expresado mediante redes sociales y también a este periódico. Dice no entender cómo “no somos capaces de quedarnos en casa y salir solo para lo estrictamente necesario”. La primera edil calificó como “espeluznante” la imagen de la calle De la Plaza, principal vía peatonal del municipio, en estos días repleta de gente. “Parecía que estaban regalando algo”, dijo. “Después culparemos al Gobierno, a los políticos y a quien creamos oportuno, pero ¿dónde queda nuestra responsabilidad?”, afirmaba en su perfil de una red social.

La alcaldesa también compartía un post de un establecimiento del municipio en el que anunciaba su apertura solo en horario de mañana, debido a la grave situación que se atraviesa en la crisis sanitaria. Afirma Amaya que "si hubiésemos sido más responsables no sería necesario que nuestros comercios se viesen abocados al cierre".

Y es que la alcaldesa dice estar convencida de que este jueves se alcanzará la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, que supondría el cierre de la actividad no esencial en el municipio. “Tenemos que asumir la gran parte de culpa que tenemos los ciudadanos, que no estamos colaborando para frenar todo esto”, afirma.

También describió los días que ha pasado en el Hospital Universitario de Puerto Real por cuestiones familiares, y la “grave situación” que se vive en el centro hospitalario donde “llegan las ambulancias de tres en tres”.

Así, la alcaldesa no dudó en solicitar a la ciudadanía del municipio el “autoconfinamiento” domiciliario, una llamada a la responsabilidad. “En otras ocasiones he dado las gracias a la ciudadanía por el comportamiento responsable que ha tenido, pero ahora no puedo decir lo mismo”.

Por otro lado, la primera edil lamentó la respuesta negativa de la Junta de Andalucía a la petición de cierre de los colegios durante 14 días. Por ello, dijo que se está barajando la posibilidad de que se cierren las escuelas infantiles municipales, únicos centros educativos en los que el Ayuntamiento tiene competencia, al tratarse del alumnado de educación no obligatoria.

Lo que sí se ha ordenado ya es el cierre de los parques infantiles que estaban abiertos, así como los de calistenia y otros servicios como el punto limpio móvil para minimizar la exposición al virus lo máximo posible. “En el Ayuntamiento estamos intentando que la mayoría de las gestiones se hagan por vía telemática o telefónica, para ello estamos haciendo un importante esfuerzo porque no disponemos de los recursos necesarios”, dice Amaya para terminar añadiendo: “Hay que quedarse en casa porque la gente se está muriendo”.