El primer gasto de un 'sí, quiero'

A lo largo el 2019 se celebraron un total de 107 bodas civiles en el Ayuntamiento de Puerto Real y en lo que va de 2020 han sido 45 porque la pandemia del coronavirus ha frenado mucho estos eventos. Muchas de estas celebraciones se han llevado a cabo con una ceremonia en el salón de plenos durante jornadas no laborables, lo que ha supuesto un esfuerzo para el Consistorio que debe hacer frente a gastos como el de personal sin recibir ninguna contraprestación. Y es que, en el Ayuntamiento de Puerto Real casarse es gratis. Al menos lo es hasta ahora, puesto que ya se trabaja en una ordenanza fiscal que regule una tasa por celebración de bodas civiles.

“En este Ayuntamiento no puede ser todo gratis”, dice el edil de Hacienda, Rufino Morillo, que se ha marcado como objetivo la puesta en marcha de esta ordenanza que se quedó paralizada en anteriores legislaturas. El edil recurre al artículo 20 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que dice que las entidades locales pueden establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. Y ahí se incluyen las celebraciones de bodas.

“Sabemos que la gratuidad de este acto, que no se da en otros municipios cercanos, hace que mucha gente venga a casarse a Puerto Real. Sin embrago, es gratis para los interesados pero no para el Ayuntamiento”, dice Morillo. Aunque aún no se ha establecido el precio exacto de la ordenanza, la idea es, prácticamente, cubrir los gastos. “No nos vamos a hacer ricos con esto, pero entendemos que si se va a hacer uso de las instalaciones públicas, al menos que se pague la limpieza o la luz”.

En la elaboración de esa tabla de precios se tendrán en cuenta distintos factores. No será lo mismo el acto sencillo de una firma que una ceremonia. También dependerá del horario y de si se celebra en día laborable o un fin de semana.

En el entorno de la Bahía solo el Ayuntamiento de Cádiz se encuentra en una situación similar a la de Puerto Real. En una boda civil en el consistorio de la capital sólo hay que pagar por la certificación con el Registro Civil, que cuesta 1,75 euros. Por ello, también se está trabajando en un reglamento para establecer tasas para las bodas, especialmente para las que se celebran los sábados.

La tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonio civil ya existe en otros municipios. En San Fernando, por cada matrimonio civil que se celebre los viernes (no festivos), de 12:00 a 13:30 horas, se debe pagar una tasa de 15,70 euros. Esa cantidad asciende a los 120,10 euros si se celebra un sábado. Es exactamente el mismo precio que se cobra en el Ayuntamiento de Vejer.

Ese precio casi se duplica en Chiclana, donde celebrar un matrimonio civil el día y hora prefijado por el Ayuntamiento apenas costará 12 euros, pero subirá hasta los 197,60 euros, si se celebra en otra fecha y hora distinta.

Por su parte, en El Puerto, si la celebración se produce en día laboral, dentro del horario de apertura de las oficinas al público y en el despacho o sala que se determine en la casa consistorial o edificio municipal distinto, tendrá un coste de 42,73 euros. También habrá un aumento de la tasa, hasta los 74,77 euros, en aquellas celebraciones que se produzcan los viernes en horario de tarde o los sábados no festivos de cada mes.

El de Chipiona es uno de los ayuntamientos con la tasa más baja: de lunes a viernes laborables 20 euros y 30 euros los sábados, domingos y festivos. En Jerez el precio fijo es de 90 euros, pero hay que adaptarse a las fechas y horas que establece el Ayuntamiento. 103 euros hay que pagar como tasa en Algeciras y 150 euros en La Línea.

También hace distinciones según el día el Ayuntamiento de Conil, donde habrá que pagar 60 euros un día laborable y el doble si es fin de semana o un laborable por la tarde. En el de Barbate, sin embargo, el precio cambia según el lugar de celebración: 100 euros en dependencias municipales y 150 fuera de ellas.