Montoro (UGT): "Solo se ha ganado tiempo y alargar la agonía. La lucha debe seguir"

La información trasladada por el presidente del comité de empresa de Airbus Puerto Real, según la información que recibía del presidente del Interempresas, no ha terminado de convencer al sindicato UGT, pese a que su delegado sindical ha sido uno de los que ha apoyado suspender el “encierro preventivo” que tenían anunciado para este miércoles.

Antonio Montoro, secretario general de FICA-UGT en Cádiz, cree que el cierre de la planta de Puerto Real es “crónica de una muerte anunciada”. Tras la asamblea celebrada en la puerta de la factoría, Montoro dijo en declaraciones a este periódico que lo anunciado por el presidente del comité puertorrealeño era "lo que se esperaba". “Estaba convencido de que hoy no se iba a anunciar ningún cierre porque la empresa no lo ha hecho desde que la amenaza sobrevuela la planta hace mas de un año”.

No obstante, dijo acogerse a “lo positivo” que es que “no se ha anunciado un cierre de forma unilateral, sin negociación con los trabajadores”. Para Montoro, “solo se ha ganado tiempo para la negociación, pero no es más que alargar la incertidumbre y la agonía de los trabajadores”. Apuesta por mantener la lucha, por insistir en que Airbus no se cierre, pero “sin bajar la guardia y continuar las protestas en la calle luchando por el futuro”.