Se mofa de la Policía Local de Puerto Real en Facebook y esta le responde con una sanción

Un usuario de la red social Facebook ha protagonizado un momento insólito. Ha sido sancionado por la Policía Local de Puerto Real por un comentario realizado en esta red, y se ha enterado de ello después de que la propia Policía respondiese a su comentario.

Todo comenzó cuando un usuario publicó un post en el que relataba una trifulca entre jóvenes de 14 años, añadiendo que “hemos llamado a la Policía Local dando información sobre la pelea y la Policía Local ha llegado una hora más tarde cuando los niños ya se habían ido con sus padres a dar parte”.

Este comentario provocó una retahíla de respuestas entre distintos usuarios. Uno de ellos fue R.D., que escribió: “Después se ponen medallitas los locales en su Facebook haciendo nada, pero pa estas cosas, kakita. No es cosa nueva”.

La sorpresa ha sido mayúscula cuando al poco tiempo de realizarse este comentario, fue el propio perfil oficial de la Policía Local de Puerto Real en Facebook quien respondía al usuario. “Buenas, R.A., nosotros ni nos ponemos medallitas ni nos hacemos kakita como usted dice. Se cumplimentará acta por infracción (LO 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana). Si desea copia se pasa por la Jefatura de Policía Local”.

El usuario supuestamente denunciado por la propia Policía ha vuelto a compartir su post con la respuesta policial, defendiendo su libertad de expresión y añadiendo: “No digo más no vaya ser que se levante Franco”.

Casos como estos se repiten prácticamente a diario por todo el país, aunque pocas veces se utiliza una respuesta al propio comentario denunciado, para informar de la denuncia. Hay que recordar que la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como la Ley Mordaza, recoge que en su artículo 37.4 como infracción leve “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”. Esta misma Ley recoge que “las infracciones leves se sancionarán con multa de 100 a 600 euros”.

Además, hay que recordar que aunque los comentarios se escondan detrás de perfiles falsos u otros en los que no se pueda identificar al usuario de una forma clara, existen mecanismos para identificarlos, como la dirección IP, una dirección única que se asigna a cada aparato conectado a internet, incluyendo ordenadores o dispositivos móviles

Como era de esperar, han sido muchas las reacciones de usuarios que se han sumado a los cometarios de este post, al conocer la noticia.

“Lo que llamamos libertad de expresión, a veces no lo es, pues faltar el respeto de una persona o autoridad independientemente del medio usado es delito. Pero tú no te preocupes, que si crees que no has cometido infracción, lo puedes recurrir”, decía un usuario.

“En pleno 2023 tenemos vigente la Ley Mordaza, raperos en la cárcel (como Pablo Hazel) por decir verdades sobre una monarquía corrupta o fuerzas de seguridad haciendo devoluciones “en caliente” y disparando en la valla de Melilla. Lamentablemente esto sorprende poco”

“¿Que hemos vuelto a los tiempos antiguos? ¿Dónde está la libertad de expresión?”

“Fuiste por lana y saliste trasquilao”

“Po como tengan que contestar a todas las críticas, van a tener que contratar personal a 3 turnos”.