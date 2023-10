El PP asegura que su único "pacto" es "trabajar por Puerto Real"

Desde que se inició la legislatura, tanto el grupo municipal del PSOE como el de AxSí, han insistido en la existencia de un “pacto oculto” entre el equipo de Gobierno (Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía Puerto Real) y el grupo municipal del Partido Popular.

Ambos grupos en la oposición insisten en ese acuerdo, pese a la continua negación del PP, asegurando incluso los andalucistas que la salida de la edil del grupo municipal del PP tras ser expulsada del mismo, ha sido a consecuencia de ese pacto.

Este miércoles, AxSí encontró lo que a su juicio era una muestra más del “pacto oculto”, cuando tuvo conocimiento de que en el encuentro que la alcaldesa, Aurora Salvador, había mantenido con la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, había participado también el concejal del PP, Vicente Fernández.

Esto ha vuelto a provocar la reacción de los populares, que asegura que fue “testigo de la reunión”, de la que valora su “buen ambiente” y en la que se trataron asuntos que podrían beneficiar a Puerto Real. “Este es nuestro pacto oculto, con videos y cámaras de los medios de comunicación, para que lo vean todos los ciudadanos”, apunta Fernández.

El popular, actualmente único edil del grupo municipal, insiste en que, como ya adelantó al inicio de la legislatura, “nuestro trabajo sería por y para Puerto Real. Siento que algunos se ofendan porque ayudamos, pero seguiremos intentando servir de vehículo para trasladar los proyectos de nuestra ciudad a otras administraciones públicas. Somos Corporación, no solamente oposición”, dice Fernández.

“A lo mejor duele que se consiga el arreglo de infraestructuras como la del Pabellón Municipal, en estado vergonzoso y con AxSí competente del área de deporte en la anterior legislatura", matiza el edil en un comunicado.

Uno de los argumentos de AxSí para asegurar la existencia de ese acuerdo que el PP niega, es que el actual Gobierno sacó adelante la “desconsiderada subida de sus sueldos gracias al pacto oculto que a día de hoy mantienen con el PP”. Y sobre esto, los populares recuerdan que las retribuciones de los concejales se aprobó con los votos del gobierno y que el PP, al igual que el PSOE se abstuvo.

Por último, Vicente Fernández, que dice creer en la “política limpia” y en “luchar por Puerto Real y no por intereses personales”, aprovechó para criticar que en el último encuentro celebrado en la Mancomunidad de Municipios para elegir a si nuevo presidente, no estuvo presente el representante de AxSi, siendo el único miembro de Puerto Real que no ha asistió. “Su compañero de AxSi de San Fernando sí acudió y voto afirmativamente a la candidatura de Millán Alegre. ¿Ha sido una sutil manera de romper la disciplina de partido o ha sido un pacto oculto?”, se pregunta Fernández.