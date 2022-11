Mensajes frente al bullyng en los baños del colegio Leoz de Puerto Real

El problema del acoso escolar en colegios e institutos es grave. Son estos espacios el lugar donde se producen la mayoría de casos y no siempre se hace lo suficiente para evitarlo. Esa es la principal conclusión a la que llega el estudio ‘Percepción sobre el bullying en la sociedad española’, un trabajo elaborado con las opiniones de más de 4.000 alumnos de 5 a 18 años, de sus profesores y de sus padres, con entrevistas en todas las autonomías.

El dato estremece. Uno de cada cuatro escolares españoles de primaria y secundaria son víctimas de algún tipo de bullying, según el trabajo realizado por la organización ‘Educar es todo’. El 22 % de los alumnos que han participado en el estudio afirmaron haber sufrido el acoso en sus propias carnes.

Para evitar este tipo de episodios, en el Colegio Arquitecto Leoz de Puerto Real se ha emprendido una interesante campaña. La AMPA de este centro, está llevando a cabo diversas iniciativas para ayudar e informar al alumnado sobre el bullying y el acoso.

“Es un trabajo que debemos hacer conjuntamente los padres, el colegio y los alumnos. La educación es fundamental, porque para que haya un acosado tiene que haber un acosador. Es importante que entiendan que nadie es más que nadie y que si están siendo acosados tienen personas a las que dirigirse y que podrán ayudarles”, manifiestas desde la Asociación de Madres y Madres.

Así, una de las primeras iniciativas ha sido trabajar en la autoestima y en el respeto, mediante una serie de mensajes que han repartido por el centro, especialmente en los aseos. En ellos se pueden leer mensajes como: ‘Cuando jugamos no dejamos a nadie fuera’, ‘No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti’, ‘Si veo a alguien triste le pregunto qué le pasa’, ‘Humillar a alguien no te hace fuerte, te hace miserable’, ‘Mi cuerpo no necesita tu opinión’ y “Acércate a quien está solo’.

Desde la AMPA, que aclara que la campaña nace para prevenir y educar, y no porque existe un problema de estas características entre el alumnado, confían en que los escolares interioricen los mensajes y sean partícipes de la campaña con sus acciones.

En cualquier caso, el centro educativo, como el resto de los colegios e institutos públicos de Andalucía, cuenta con un protocolo de actuación en caso de que se detecten casos de acoso entre los menores.