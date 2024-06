Así es 'Luzio', el sueño marinero de Miguel Muñoz en Puerto Real

Abre los ojos de par en par, estira el cuello, ladea la cabeza apuntando al saco de la Bahía y sonríe. No necesita palabras para responder por qué acaba de elegir un local que llevaba ya muchos años cerrado para crear un nuevo restaurante con su firma, la de Miguel Muñoz, en Puerto Real.

La vida del chef Miguel Muñoz (41 años), responsable de firmas como Golden Grill Wild Burger, ha estado siempre ligada al mar. Fue allí, en el muelle, donde vivió y dio sus primeros pasos. Y aunque quizás no ha sido siempre consciente, porque su trayectoria profesional ha estado llena de primeras veces y de nuevas experiencias, ha forjado casi sin pensarlo una carrera (o una travesía) que ha arribado en ‘Luzio, la casa de comidas de la abuela Rosario’.

“Es mi homenaje a la mujer más buena de la historia”, dice Miguel refiriéndose a su abuela, que encarna el toque tradicional que persigue en su nuevo proyecto. Aunque reconoce que no va a seguir las recetas de su abuela, sí que le apetecía hacer cocina “más clásica, pero con mi propio toque”. De hecho, la idea del restaurante situado en la Plaza Alberti de Puerto Real es tener una doble carta: “Una para el mediodía, que será la carta de ‘Rosario la del Muelle’, y otra para las cenas”.

En la primera quiere centrarse en lo clásico, con guisos, arroces, carnes y pescados de estero que van a tener mucho protagonismo. La segunda será una carta para las cenas con recetas más contemporáneas. “Dos conceptos distintos con la idea de que el local evolucione en el mismo día. Igual hay una berza de día y un montadito de pringá con pan brioche por la noche”, dice casi improvisando un ‘fuera de carta’ sobre la marcha.

El proyecto de 'Luzio' ha visto la luz en muy poco tiempo. “Una tarde de febrero pasaba por aquí, por la Plaza Alberti, y estaba esto lleno de gente. Me fijé en este local que estaba vacío y casi sin darme cuenta llamé al propietario para preguntar si me lo alquilaba. Me dijo que sí, y mientras que hablaba con él empecé a darle forma al proyecto en mi cabeza. Como se suele decir, me la pusieron botando”, recuerda con una sonrisa. Y así, solo tres meses después, 'Luzio' levantaba por primera vez la persiana totalmente reformado y con una interesante propuesta gastronómica.

Miguel Muñoz. Chef de Luzio “Si por mi fuera, me iría con el barco a pescar y luego cocinaba lo que cogiese”

De este modo, el joven que siempre había soñado con ser patrón de barcos y pescar en la Bahía, iniciaba una nueva navegación en un local que, curiosamente, había estado ocupado por una taberna llamada ‘Marinero en tierra’. Lo bautizó como ‘Luzio’, que para Miguel es el saco de la Bahía (el lucio), las lagunas de los esteros, el lugar donde navegó por primera vez junto a su padre en el ‘Francisco’, el barco familiar.

Pero mientras todo esto sucedía, Miguel y su equipo seguían trabajando en ‘Golden Grill Wild Wild Burger’, la hamburguesería que creó en el verano de 2022, tras haber alcanzado muchos éxitos en el Restaurante Amura del que acabó desvinculándose.

En Golden Grill, ubicado en el parque de El Porvenir, son especialistas en hamburguesas de autor, y recientemente han ganado el premio a la mejor hamburguesa de Andalucía con su Mike Burger. “Ha sido una experiencia muy bonita que nos ha elevado”, afirma Miguel. Sin embargo, reconoce que el mayor beneficiado de ese premio ha sido el proyecto de 'Luzio'. “Lo mejor que sacamos cuando fuimos a Galicia a la final del concurso fueron los contactos que hicimos”, dice. Y es que fue allí donde contactó con José Portas, el responsable de Discarlux, una empresa especialista en carnes rojas de alta calidad y precursores de la carne de alta gama, así como de los cortes y maduraciones que han marcado tendencia en los últimos años. “Allí logramos cerrar el acuerdo para que fuesen proveedores de 'Luzio' y ofrecer estas carnes en el local”, explica Miguel. De este modo, además de los productos de estero, las carnes son también una pieza clave de la propuesta gastronómica que acaba de arrancar y que ya está cosechando muchísimos éxitos. A la mar se unen "las brasas", según Miguel Muñoz.

Aunque la mente de Miguel siempre está generando nuevas ideas, dice que con 'Luzio' se planta. Que ese es el lugar donde quiere estar. Salir de la cocina y ver el mar, respirar salinidad y sentir la Bahía cerca. “Si por mi fuera, me iría con el barco a pescar y luego cocinaba lo que cogiese”, comenta ilusionado. “Y no es algo que descarto”, apunta casi retándose a sí mismo.

El crecimiento de su empresa lo deja para Golden Grill, con la posibilidad de abrir más locales como franquiciados, tal y como hizo en Cádiz a finales del pasado noviembre. “El local no es mío, pero nosotros si creamos la carta y le distribuimos todos los productos. Allí se puede comer exactamente lo mismo que en El Porvenir, y eso sí que puede seguir creciendo con más franquicias”, concluye.