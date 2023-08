Incendio de Las Canteras: La corriente de solidaridad fue más rápida que las llamas

El domingo 6 de agosto se recordará para siempre como uno de los días negros en la historia de Puerto Real. A primera hora de la tarde saltaron todas las alarmas: el pinar de Las Canteras, el pulmón verde de la Villa, el espacio natural más querido, se envolvía en llamas en cuestión de minutos. Fueron varios los focos que se detectaron en distintos puntos de la ciudad, pero fue el del viejo pinar el que más preocupó, el que más dolió y el que más tiempo tardó en controlarse.

Más de 24 horas pasaron hasta que el Infoca, cuyos agentes se emplearon a fondo en una labor titánica, no dio por controlado el incendio que no se consideró extinguido hasta el sábado 12 de agosto a las 20:39 horas, casi una semana después. El resultado de esta barbarie, cuyo origen se sigue investigando, fue nada menos que 80 hectáreas quemadas con distinta afectación.

Aunque es muy difícil encontrar algo positivo en todo lo que el incendio de Las Canteras no ha enseñado, sí hay que destacar otra lección de compromiso y de solidaridad del pueblo de Puerto Real. Nada mas declararse el incendio, decenas de vecinos se echaron a la calle para, con cubos de agua, formar una cadena humana e intentar frenar el paso de las llamas.

También multitud de puertorrealeños acudieron a la llamada de petición de agua potable para calmar la sed de quienes trabajaban en la extinción. Tal fue la respuesta, que poco después de lanzar la petición se tuvo que enviar otro mensaje para frenarla ante la avalancha soldaría.

“En mis 34 años de servicio jamás he visto una reacción ciudadana igual”

El inspector Jefe de la Policía Local de Puerto Real, José María Repiso, se emociona al recordar lo que se vivió en la tarde del 6 de agosto en el entorno de Las Canteras. “Fue un desastre que todavía no alcanzo a valorar, pero fue emocionante ver como la gente se volcó. En mis 34 años de servicio jamás he visto una reacción ciudadana igual”, dice. “Había hombres y mujeres de todas las edades, desde jóvenes a señores de 80 años que luchaban ante la pérdida de algo que consideran (y lo es) suyo. Era tanto el arrojo de quienes ayudaban, que había quien ponía en peligro su propia integridad y no podíamos permitirlo”.

Saben bien de esa solidaridad en Autismo Cádiz, que en apenas 72 horas logró recaudar más de 28.000 euros, después de que hiciesen un llamamiento a la ciudadanía solicitando ayuda para reparar los datos del incendio en el que desapareció por completo el huerto, arbolado, la zona de jardín y una furgoneta que quedó totalmente calcinada.

Además, han sido muchas personas del ámbito de la cultura, la música y el deporte, entre otros, que se han ofrecido para la realización de eventos. Los últimos han sido los componentes de más de una docena de agrupaciones callejeras del Carnaval de Cádiz, que ya preparan un evento para el mes de septiembre con el que quieren ayudar a los dignificados.