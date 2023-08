'Ya no respira este pulmón', la canción de Adrián Jiménez dedicada a Las Canteras

El seis de agosto, cuando Puerto Real se estremecía tras el incendio declarado en Las Canteras, cientos de vecinos se echaron a la calle para intentar colaborar en las tareas de extinción. Fue un ejemplo de solidaridad en la que todo el que pudo aportó su granito de arena.

Ese día, Adrian Jiménez, pianista vecino de la barriada Río San Pedro, también se estremecía. “El fuego me impactó mucho. No podía creer lo que estaba viendo, como Las Canteras desaparecían en pocas horas. Se me encogía el corazón”, dice el joven.

Y de su dolor nació la inspiración. Se sentó ante el piano para expresar a través de la música, lo que dice que no puede trasmitir con palabras. Así nació ‘Ya no respira este pulmón’, el tema que el músico, formado en el conservatorio Manuel de Falla de Cádiz, ha compuesto en homenaje al parque y en agradecimiento a todos aquellos que trabajaron para evitar males mayores.

El tema lo ha grabado en un pequeño estudio casero que con mucho esfuerzo ha conseguido instalar en su casa de la Barriada Río San Pedro, sin más pretensión que la de expresar sentimientos y que quienes la oigan la disfruten.

Tras componerla, contó con la colaboración de los hermanos Montesinos, también vecinos de Puerto Real. Dani, a la batería, y Mario a la guitarra eléctrica. Este último ha sido también el encargado de grabar y editar el videoclip que este viernes, a las 18:00 horas, se ha estrenado en el canal de YouTube ‘El pianista Adrián’.

Esta no es la primera vez que Adrián Jiménez regala su música de forma solidaria. Ya durante el confinamiento al que obligó la pandemia de Covid-19 era un habitual ofreciendo conciertos de piano desde su balcón, amenizando el “encierro forzoso” de sus vecinos. También forma parte del grupo Diario, y es habitual verlo tocando en la calle y en algunos bares y chiringuitos de la Bahía.