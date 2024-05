Feria de Puerto Real 2024: Cómo llegar en coche, tren o autobús

No cabe duda de que la mejor manera de llegar a la Feria de Puerto Real es a pie. El inicio de la Feria, en el Paseo María Auxiliadora, está prácticamente integrado en el Parque del porvenir y, por tanto, a un paseíto del centro de la ciudad. Si no tienes claro dónde has quedado, te dejamos un plano para que te orientes.

¿DÓNDE APARCAR?

Para quienes no tienen otra opción que utilizar un vehículo privado, es una buena opción estacionar en los alrededores del recinto ferial. En las bolsas de aparcamiento de la degollada, la estación de Renfe o en la calle Tierra y sus alrededores. Mucha atención para quienes utilicen esta última zona con no obstaculizar la salida de los garajes para evitar sorpresas a la vuelta. Para los que vienen de la zona norte, la Avenida de la Constitución y sus alrededores es una buena opción.

Hay que recordar que en los alrededores de la Feria existen varias superficies comerciales que cuentan con bolsas de aparcamiento en las que se especifica claramente que son de uso exclusivo para los clientes, por lo que no hay que pasar por alto esta indicación. CORTES DE TRÁFICO Recuerda que el Paseo María Auxiliadora estará cortado al tráfico durante toda la Feria en el tramo comprendido entre la calle Casiopea y la rotonda del Bar El Inesperado, en la Avenida de la Constitución.

El TREN, LA MEJOR OPCIÓN

Si de algo puede presumir la Feria de Puerto Real es de ser la que está mejor conectada por tren con el resto de localidades que disponen de este servicio. La estación de Renfe de Puerto Real está integrada dentro de la Feria. Es decir, nada más salir del edificio estarás dentro del recinto ferial y pisando albero con solo dar unos pasos. Es, sin duda alguna, la mejor opción para quienes visitan la feria puertorrealeña desde Cádiz, El Puerto, San Fernando o Jerez, municipios que forman parte de la red de cercanías, cuyos horarios puedes encontrar aquí

TAXIS

Como es habitual, el servicio de taxis de Puerto Real estará funcionando las 24 horas del día durante la feria. Se situará en el habitual punto de la Avenida de la Constitución, prácticamente en la entrada de la Feria por la calle El Fillo. Además, junto a la estación de Renfe existe otra parada oficial

AUTOBUSES