Felipe Marín, portavoz de la asamblea de Adelante Andalucía en Puerto Real

Con el inicio del curso político, a principios del pasado mes de septiembre, Adelante Andalucía constituyó su asamblea en Puerto Real “para dar continuidad al andalucismo de izquierdas que comenzó en el pasado proceso electoral andaluz” y con la voluntad de “participar de la vida de los ciudadanos y ciudadanas del municipio”.

El pasado viernes, coincidiendo con una visita de Teresa Rodríguez a Puerto Real, en la que anunció que Adelante Andalucía peleará en el Congreso por la reversión del cierre de Airbus y el aislamiento en materia de transportes de Puerto Real en el Parlamento andaluz, se presentó a Felipe Marín Mariscal como portavoz de Adelante Andalucía Puerto Real.

Felipe Marín, que ya tuvo una etapa política vinculada la extinta formación UPyD, en la que llegó a ser candidato a la alcaldía de Cádiz en 2015, ha dado un paso adelante “junto a un grupo de puertorrealeños que, en otras ocasiones, hemos tenido otra opción política, pero somos todos progresistas y andalucistas que hemos confluido en el proyecto de Adelante Andalucía”.

Junto a Teresa Rodríguez, Marín destacó que Adelante Andalucía “aporta algo que la izquierda de Andalucía no termina de aportar. El andalucismo no termina de arrancar, por lo que esperamos que Adelante Andalucía sea la salida política que el pueblo necesita después de tantos años sufriendo las carencias económicas de gestiones que han dejado mucho que desear, en un municipio desilusionado que no levanta cabeza aunque vayan pasando distintos partidos”.

Añadió que en la asamblea de Puerto Real hay “gente muy ilusionada” que, en muchos casos, “en la vida pensó que iba a participar en un proyecto político” y que ahora dan un paso adelante porque “parece ser que la única forma de que nos escuchen los políticos es estando dentro. Desde fuera, desde la lucha vecinal, no trememos esa oportunidad”, dijo Marín.

Y es que hay que recordar que el portavoz de de Adelante Andalucía Puerto Real es también el portavoz de la Plataforma Vecinal Río San Pedro, uno de las entidades mas reivindicativas de la ciudad. Ya en la presentación de la asamblea local de la formación de izquierdas se mostraba claramente que los problemas en esta barriada formaban parte fundamental del trabajo que se marcaban en su inicio. “No se prometen milagros, pero sí honestidad, trabajo y verdad”, dijo Marín para concluir.