Elena Amaya, alcaldesa de Puerto Real: “La Mancomunidad es útil, pero se podría mejorar”

“¿Mancomunidad sí o no? Es un debate que lleva sobre la mesa mucho tiempo”, dice la alcaldesa de Puerto Real. Elena Amaya, no tiene dudas de que una Mancomunidad de Municipios siempre es beneficiosa, siempre es eficaz, pero si comparamos unas a otras, las diferencias distorsionan un poco la realidad del servicio que tiene que dar”.

En el caso de Puerto Real, la primera edil de la Villa apunta que la ‘Mancomunidad de la Bahía de Cádiz’ “colabora con el servicio de playas, pero con la circunstancia de que aquí no tenemos grandes playas”. Añade también que desde hace cinco años la entidad colabora con la acogida y cuidado de animales. “El servicio es útil, pero se podría mejorar”.

A juicio de la alcaldesa socialista los municipios de la Bahía necesitan de una Mancomunidad “más fuerte”, pero no oculta la complicada relación que, en lo económico, ha tenido el consistorio de la Villa con la entidad que desde 1990 aglutina a siete municipios de la provincia.

“Puerto Real ha adeudado cantidades a diferentes organismos, entre ellos la Mancomunidad a la que se le debe en torno a un millón de euros. Estamos saldando poco a poco las deudas y trabajando para que el Consistorio pueda ponerse al día”. Así, Elena Amaya se muestra “agradecida” con el servicio que se presta pero “también es evidente que se podría mejorar el apoyo, en lo que a servicios que presta este organismo se refiere”.

Sobre la relación del Ayuntamiento la Mancomunidad hay que recordar que a finales de 2020, el municipio no pudo acceder a las ayudas que la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz prestó a los municipios que la forman para paliar las consecuencias de la pandemia. La Villa no pudo obtener la ayuda de 260.000 euros ya que para acceder a estas subvenciones era necesario estar al día del pago de las cuotas a la Mancomunidad, pero el Ayuntamiento entonces tenía una deuda que asciende a más de un millón de euros, por lo que no pudo siquiera concurrir a la convocatoria y presentar la solicitud. Esta deuda, que un año después se mantiene prácticamente al mismo nivel, se había cumulado, según el responsable de Hacienda, Rufino Morillo, “durante los últimos 17 años ningún gobierno de Puerto Real ha pagado ni las cuotas corrientes ni las históricas”.