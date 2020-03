Dragados presenta un ERTE para su plantilla fija y eventual

Tras varios días de negociación Dragados Offshore ha alcanzo un acuerdo con el comité de empresa de su planta de Puerto Real, en el Bajo de La Cabezuela, y este lunes ha cesado la actividad. La faena se paró el jueves de la semana pasada, pero entonces se hizo a costa de las vacaciones de los operarios. Ahora la empresa ha cesado la actividad acogiéndose a las medidas aprobadas en el Real Decreto-ley hace una semana, dentro del plan de choque para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

La empresa ha presentado este lunes un Expediente de Regulación Temporales de Empleo (ERTE) que afectará a mas de 350 operarios, tanto fijos como eventuales, vinculados al proceso de producción de la compañía. La decisión se ha tomado después de que el colectivo de trabajadores mostrase su negativa a seguir manteniendo la actividad al no garantizarse las medidas aplicadas por las autoridades para minimizar el contagio del COVID-19.

Según ha explicado a este periódico el presidente del comité de empresa, Roberto Bernal, "ahora la producción está parada. Para nosotros no es agradable tener que vernos involucrados en un ERTE, pero no podíamos seguir trabajando así porque era un riesgo. No era seguro para nosotros ni para nuestras familias".

Dragados Offshore trabaja actualmente en un proyecto emblemático fruto de su colaboración con Siemens: la construcción y entrega de la plataforma de conversión HVDC (acrónimo en inglés de Corriente Continua de Alta Tensión) para el proyecto Dolwin 6, un parque eólico situado en aguas de Alemania en el Mar del Norte y que desarrolla Tennet, empresa pública holandesa que gestiona que gestiona redes no sólo en Países Bajos sino también en el norte de Alemania.

La estructura está formada por unos pilotes de 3.300 toneladas que sustentarán unas jackets de 4.200 toneladas, sobre la que se instalará una plataforma de 11.000 toneladas. Su construcción supone más de 3,5 millones de horas de trabajo y la fecha de entrega está fijada para mayo de 2023.

Dragados Offshore es responsable del diseño, suministro, construcción, transporte e instalación de la plataforma y la ‘jacket’. Por su parte, Siemens se encarga del diseño y suministro de los equipos de los equipos HVDC tanto de la subestación offshore como de la situada en tierra. Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase de fabricación.