"Después de 40 años de exilio, hoy enterramos a nuestros muertos en una guerra"

Puerto Real ha acogido este jueves la IV Jornada Municipalista Gaditana sobre ‘Cooperación con la causa saharaui en tiempos de pandemia y guerra’. El encuentro, celebrado en el Centro Cultural del Paseo Marítimo, ha contado con la presencia de representantes del Frente Polisario, del movimiento pro-saharaui de toda la provincia además de cargos institucionales y orgánicos a nivel provincial. Durante la Jornada se han sucedido una serie de exposiciones para crear una propuesta de acción conjunta de todos los participantes para seguir dando visibilidad al conflicto del Sahara occidental.

En la inauguración de la jornada ha participado la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, “muy satisfecha” de que el municipio acogiese este evento renovando su compromiso con el pueblo Saharaui. “Necesitamos que esas siglas que me representan en el Gobierno de España (por el PSOE) se dediquen a dar una solución al conflicto y no a gestionarlo. No sabemos si es por miedo o si son intereses, pero el tratado de paz que se firmó se debe mantener”, dijo la alcaldesa. “La ayuda humanitaria sigue siendo necesaria, pero lo más necesario es acabar con el desencuentro político. El pueblo saharaui es un ejemplo de dignidad y 46 años son muchos ya para seguir pidiendo paciencia”, manifestó la alcaldesa.

Las jornadas pretenden “tirar de los políticos municipales, partiendo desde lo local, para concienciar del problema Saharaui, que lleva un año en guerra silenciada”, dijo al inicio del encuentro la presidenta de la Asociación Alsayf de Puerto Real, Yolanda Belizón

Por su parte, Manu Basallote, responsable de Cooperación y Acción Política de la Federación Gaditana de Asociaciones Pro-saharauis ‘Al Huriya’, manifestó que lo se quiere es actualizar la relación de la provincia de Cádiz con el Pueblo Saharaui. “Mientras la relación con los municipios andaluces ha sido muy positiva, la respuesta del Estado español es cada vez peor. No solo no se mantiene sino que empeora”. Lamentó que “el Gobierno más progresista de la historia, compuesto por fuerzas declaradas pro saharauis, solo nos envíe señales negativas”.

Esta cuarta jornada, que toma el relevo de la que el pasado año se celebró en Rota, contó con la presencia de Mohamed Zrug, delegado del Frente Polisario en Andalucía, quien agradeció al movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui en Cádiz, que haga posible un evento “que reúne a los municipios solidarios hermanados con nuestro pueblo. A pesar de que ha pasado un tiempo de pandemia y un año de guerra, se ha mantenido el compromiso solidario y de cooperación”, dijo.

Uno de los mensajes de más calado lo lanzó Marian Hammada, Gobernadora de la Wilaya de Auserd. “Mi pueblo atraviesa una situación de guerra que ha marcado nuestras vidas en el ultimo años. Después de 40 años de exilio, hoy enterramos a nuestros muertos en una guerra, hay sufrimiento y padecimiento en nuestro pueblo”.

La gobernadora saharaui aprovechó la tribuna para hacer un llamamiento al Gobierno español y a la comunidad internacional para “que levanten el bloqueo impuesto nuestros compatriotas en los territorios ocupados, que sufren de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Responsabilizó además al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque “solo imponiendo la solución democrática y de autodeterminación a través de un referéndum se podrá poner fin al sufrimiento del pueblo saharaui. Estamos cansados porque las Naciones Unidas se dedican a gestionar el conflicto y lo que pedimos es que se solucione y se ponga fin a los sufrimientos y a la descolonización del Sahara Occidental.”

Por último se dirigió al Gobierno de España para que “asuma sus obligaciones morales, políticas y jurídicas hacia el pueblo saharaui y que identifique que un pueblo saharaui independiente será un aliado. Es hora de deshacerse de las presiones y chantajes de la monarquía feudal marroquí”, concluyó.

Las entidades solidarias con este pueblo recuerdan que, hoy en día, la lucha del pueblo saharaui y su autodeterminación están en una situación importante, crítica y vital por haber pasado no solo la pandemia sino por haberse roto hace algo más de un año el alto el fuego por parte de Marruecos. “Una guerra silenciada por los Gobiernos empezando por el de Marruecos pero de la que algunos medios han dado testimonio mostrando que existe una guerra abierta”.

A toda esta situación añaden el triunfo jurídico como el que recientemente se ha dado: el Tribunal General de la Unión Europea anulando lo acuerdos pesquero y agrícola porque suponen la legitimación del expolio y la falta de respeto al Derecho Internacional o victorias ciudadanas como la marcha a Madrid en la que Puerto Real, junto a otras ciudades de la provincia, estuvo presente el pasado verano. “Esta situación compleja hace que estemos siempre en la situación de tener que poner cosas encima de la mesa y hay que agradecer el apoyo incombustible mostrado siempre por el Ayuntamiento de Puerto Real a la causa saharaui”.