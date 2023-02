Coplas y emoción en la entrega del Plumero de Oro del Carnaval al Noli

El Concurso de agrupaciones del Carnaval de Puerto Real dejó en la noche de este jueves momentos muy emotivos, como la entrega del Plumero de Oro, máxima distinción del Carnaval de la Villa, a José Manuel Morales Espinosa ‘Noli’, que recibió el cariño de todo el mundo del Carnaval en un acto cargado de sentimientos.

Primero, a través de un video en el que sus familiares y muchas de las personas que le han acompañado a lo largo de sus más de 30 años de Carnaval. Y es que el chirigotero, comparsista y corista, lleva participando en Carnaval desde que en 1989 participase por primera vez en la agrupación ‘El Rey Arturo y su corte’.

También muy emotivo fue el pasodoble que la agrupación en la que este año participa, ‘No he salido antes porque mi madre no me dejaba’, le cantó en el escenario ante un Noli muy emocionado, en el que se recordaba muchas de las participaciones del puertorrealeño en el Carnaval

Pero los homenajes a través de las coplas no quedaron ahí. Otro grupo de reconocidos carnavaleros de la Villa, también improvisaron en el escenario otra copla, que el propio plumero se animó también a cantar

Con dificultad para tomar la palabra, el Noli agradecía con emoción el reconocimiento que recibía, después de que la alcaldesa, Elena Amaya, le impusiese el plumero de oro en su solapa.

Y para sorpresa de todos, el Plumero de Oro continuó los agradecimientos con un pasodoble dedicado a su familia, a su mujer y a su hijo, que cantó frente a ellos, cerrando uno de los momentos más emotivos de la noche.