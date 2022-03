Pepe Barroso: “Los usos que plantea el Cádiz CF para los suelos de Delphi no tienen cabida en el PGOU”

Hace ya más de una década de José Antonio Barroso Toledo abandonó la política activa, pero el que fuese alcalde de Puerto Real durante 30 años nunca se ha desligado de la actualidad del municipio en el que reside de nuevo. Y como en él es habitual, no se corta a la hora de opinar sobre el proyecto que ahora plantea el Cádiz CF junto a un grupo de inversión para los terrenos de Delphi, con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Puerto Real.

Y es precisamente este apoyo lo que más chirría al ex alcalde. “La señora alcaldesa, Elena Amaya, está metiendo la pata hasta la ingle y va a tener que desdecirse de todo”, dice Barroso nada más empezar. Y es que, a juicio del ex alcalde, Elena Amaya “prefiere que estemos al albur de gente que desconocemos e incorporarse a un proyecto especulativo en vez de apostar por un proceso público”. “¿Qué ha quedado de la orgullosa manera que tenían los puertorrealeños de defender su soberanía local? Qué pena y qué vergüenza ajena”, dice sin titubear.

Barroso tiene claro que la idea de Sportech City que se dio a conocer el lunes “no tiene encaje” en el Plan General de Puerto Real. Está convencido que la iniciativa propuesta para los suelos de Delphi, no es compatible con los usos que se plantean en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, realizado y aprobado siendo él alcalde del municipio. “Supondría una terciarización de un suelo que sigue siendo estratégico y es de los pocos suelos industriales que quedan en el término municipal de Puerto Real”.

Continua Barroso: “Lo que sí puedo garantizar es que los usos enunciados por el Cádiz y el fondo de inversión obligaría una modificación puntual o a una revisión parcial del PGOU, que en el marco de la nueva Ley del Suelo de Andalucía (LISTA) supondría una tramitación complejísima.

Pero hay otras muchas cosas que chirrían al ex alcalde, como que el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, y el fondo de inversión, entre a comprar unos suelos que Puertos del Estado quiere que sirvan la ampliación competencial del Puerto de la Bahía de Cádiz, concretamente de La Cabezuela. Barroso se refiere a la Declaración de Utilidad Pública (DEU) lanzada por Puertos del Estado.

“Yo me imagino que tanto Puertos del Estado como la APBC conocen que en esos suelos no pueden ir graneles, ni almacenaje, ni actividades incompatibles con el escenario urbano residencial en el que se encuentra, con la proximidad de un núcleo poblacional de 6.000 personas que tiene el Río San Pedro”, manifiesta Barrosos. Sin embargo, dice desconocer los términos de la DEU, que “podría hablar de actividades de alto valor agregado con un fuerte competente tecnológico, que no son indebidas en ese ámbito”.

Y vuelve a señalar a la alcaldesa. “La que lo debe de saber es Elena Amaya porque es miembro del Consejo de administración de la APBC”. Por eso, se pregunta “¿cuál es la razón por la que Elena Amaya se cambia de equipo en mitad del partido? ¿Qué intereses tiene para ahora decir lo contrario de lo que decía y hacer las funciones de telonera de Vizcaíno y su fondo?”

Cree Pepe Barroso que si la administración del Estado pretende expropiar esos suelos, la presencia de la alcaldesa “de telonera con el señor Vizcaíno” lo que va a conseguir es que se acelere el procedimiento de expropiación. Además, apunta que si la administración ha puesto sus ojos en unos terrenos estratégicos en Puerto Real, “lo que hay que acordar con la administración son los usos que tengan más valor y creen más empleo”. “No entiendo que solo por el enunciado de un proyecto privado se ponga frente a lo que ella misma respaldó en la APBC”.

Asó, para Barroso no vale que la alcaldesa diga que los va a “sustituir por una simple declaración de intenciones de un fondo de inversión, que mañana se puede vender a otro fondo con sede en Ohio o en un país sin control financiero alguno”.