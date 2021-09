El Ayuntamiento de Puerto Real convoca tres plazas de funcionario interino

El Ayuntamiento de Puerto Real ha convocado tres plazas de Conserje como personal funcionario del Consistorio con carácter de interinidad, por vacantes de las plazas de personal funcionario de carrera. Por lo tanto, el nombramiento será válido hasta que se provea la plaza. En todo caso, su duración máxima será de tres años. El Ayuntamiento incluirá las tres plazas vacantes en la primera oferta de empleo público que apruebe.

Las personas seleccionadas prestarán servicio al Ayuntamiento a jornada completo y percibirá las retribuciones contempladas para dicho puesto en la vigente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vigente. El sistema selectivo elegido es el concurso de méritos.

Para poder optar a estas plaza hay que cumplir los siguientes requisitos: Tener la nacionalidad española o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o quien no siendo español ni nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, se encuentre en España en situación de legalidad. Tener cumplidos 16 años y no haber alcanzado la edad legal de jubilación. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del Cuerpo y Escala a la que se pretende acceder. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado y estar en posesión del certificado de escolaridad.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que apareció publicada la convocatoria en el Tablón Electrónico Municipal de Anuncios (30 de agosto de 2021). Las personas aspirantes deberán presentar su solicitud mediante instancia y los documentos acreditativos de los méritos, junto a currículum vitae actualizado. En la propia instancia, las personas aspirantes realizarán la autobaremación de los méritos aportados, haciendo declaración responsable de la aplicación de la misma y de la veracidad de los méritos alegados.