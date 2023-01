La huelga de médicos de Atención Primaria pasa desapercibida en Puerto Real

La convocatoria de la huelga indefinida en el servicio de Atención Primaria del SAS ha pasado prácticamente desapercibida en Puerto Real. La normalidad ha sido la tónica general tanto en el Centro de Salud Ribera del Muelle como en el Centro de Salud de Casines. En este último, según fuentes del propio centro, ninguno de sus profesionales médicos había secundado la huelga, por lo que se trabajaba “como un día cualquiera”.

Sí hubo algún facultativo en huelga en el Centro Ribera del Muelle, aunque lo huecos cubrieron, según los profesionales del centro, sin mucho problema. Fue el caso de la Pediatría. Una vecina de Puerto Real, que acudía a una cita programada con su hija, explicaba que “cuando llegue me dijeron que mi cita se había anulado, que la pediatra no estaba, y enseguida me dieron otra cita para el servicio de Urgencias donde, curiosamente, la que me atendió fue precisamente la pediatra de mi hija”.

Por el contrario, la mayoría de pacientes que salían de este centro aseguraban que habían sido atendidos con la rutina habitual, por su propio médico, y muchos de ellos ni tan siquiera sabían de la convocatoria de huelga. No obstante, no fueron pocos los que al tener conocimiento de ella, aprovecharon para ofrecer su respaldo a las reivindicaciones de los médicos de Atención Primaria, y para pedir al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, “que no siga recortando la sanidad pública, que nos hace mucha falta”.