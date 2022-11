Amaya plantea que se suspenda la parada del TramBahía en Tres Caminos por seguridad

Subirse al nuevo tranvía de la Bahía de Cádiz, bajar en la parada de Tres Caminos, y tener que caminar hasta San Fernando para coger un taxi ante la imposibilidad de acceder al polígono comercial. Es una escena que, según la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, se está produciendo desde que el pasado 26 de octubre entre en funcionamiento el ‘TramBahía’.

La inexistencia de la pasarela peatonal prevista, licitada en el mes de abril pero cuya obra aún no ha comenzado, está haciendo que las personas que usan la parada de Tres Caminos “estén poniendo en riesgo su integridad física en su intento de acceder a la zona industrial y comercial”, según Elena Amaya.

Este jueves la alcaldesa visitó el polígono junto a representantes de la comunidad de propietarios de Tres Caminos. Allí manifestó su alegría de que el TramBahía esté conectando diferentes municipios apostando por una movilidad más sostenible y haciendo Bahía, pero también reconoció el poco protagonista de Puerto Real. “En esta primera fase, Puerto Real únicamente tiene parada en el Polígono de Tres Caminos, y encima se ha puesto en funcionamiento de forma incompleta, pues la falta de la pasarela peatonal prevista está poniendo en peligro a las personas que usan esta parada”, dijo Amaya.

Desde que funciona el tranvía, “se están detectando casos que ponen de manifiesto la falta de seguridad vial para las personas usuarias de este servicio, porque hay gente que se baja en este punto y no tiene forma luego de acceder a pie al polígono”. Aseguró la alcaldesa que hay quien accede caminando por el puente que conecta con el polígono comercial, infraestructura para vehículos que carece de zona de tránsito para peatones.

En este contexto, la regidora expuso que “decir que lo queremos ya sería populista, pero, sin caer en el populismo, hay que entender la reivindicación que hacemos desde Puerto Real, desde donde queremos que se trabaje para que esté lo antes posible y que, mientras, se valore el que no se ofrezca el servicio en esta parada, por una cuestión de seguridad y por evitar una desgracia”. Insiste en que no se da acceso a la zona comercial de Puerto Real para la ciudadanía de Cádiz, San Fernando y Chiclana, la auténtica razón de ser de la parada, por lo que plantea que se cierre.

Por otro lado, Elena Amaya espera que la segunda fase del Tranvía, en la que se contempla de otra forma a Puerto Real, no tarde mucho en llegar, ya que ahora el papel de Puerto Real es mínimo.

Por su parte, Enrique Juan, presidente de la comunidad de propietarios de Tres Caminos, resalta que “en primer lugar, estamos contentos por tener ya en funcionamiento el Trambahía, que tantos años ha costado que se ponga en marcha. Pero falta la alegría total de que la parada estuviera funcionando realmente”.

Así, explica que “hemos estado en contacto con responsables de Trambahía y nos indican que está previsto iniciar el proceso de la construcción de la pasarela en pocas semanas, algo que tendrá una duración de unos seis meses”.

En esta línea, reseña que “es una pena que después de tantos años se haya demorado esta parte, fundamental para este polígono industrial, que tiene también ramificaciones comerciales”. Su carencia “obliga a venir con coche particular o a usar la línea de Chiclana a San Fernando, pero no facilita la llegada de gente que no tenga fácil acceso al punto de recogida del autobús o la gente de Cádiz”.

La pasarela peatonal proyectada está ideada para facilitar la accesibilidad de todo tipo de personas, y contará con dos puntos diferentes de acceso al polígono de Tres Caminos.