El 2025 ha sido un año "desperdiciado" para Puerto Real, según el PSOE
Los socialistas consideran que el proyecto de Aurora Salvador, la Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía", nació caduco y se ha evidenciado a lo largo de la legislatura porque "carece de rumbo político"
Aurora Salvador: "Ha sido un año complicado, pero esencial para sentar las bases del futuro de Puerto Real"
El PSOE de Puerto Real ha realizado un balance político del año 2025, en el que han denunciado la "falta de rumbo, la inacción y la pérdida continuada de oportunidades que ha sufrido el municipio como consecuencia del desgobierno del Ayuntamiento encabezado por Aurora Salvador y la Confluencia con Adelante Andalucía". Los socialistas consideran que 2025 ha sido un año "desperdiciado" para Puerto Real, con una gestión municipal "incapaz de dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía en materias clave como empleo, servicios públicos, turismo, deporte o infraestructuras".
“Puerto Real no puede permitirse seguir instalada en la improvisación permanente y en la parálisis institucional que hemos vivido durante este año. Mientras el Ayuntamiento ha estado bloqueado, desde el PSOE hemos trabajado, denunciado y proponiendo alternativas reales para defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas”, ha afirmado el secretario general y portavoz socialista, Carlos Salguero.
Desde el PSOE de Puerto Real destacan que, frente a la inacción municipal, el Gobierno de España ha impulsado medidas y proyectos que "sí han tenido un impacto positivo en la ciudad, como las mejoras en movilidad, el refuerzo de derechos sociales o el respaldo a inversiones estratégicas". Asimismo, Salguero ha recordado que la agrupación socialista ha reforzado su trabajo orgánico y político, "consolidando un proyecto sólido, cercano y preparado para gobernar, con una oposición firme pero constructiva durante todo el año".
“Cuando el PSOE gobierna, se nota - dice Salguero- y cuando está en la oposición también. Hemos estado donde había que estar: defendiendo a Puerto Real, señalando los errores del gobierno local y demostrando que hay otra forma de gestionar, con seriedad, compromiso y ambición por el futuro de esta ciudad. Puerto Real merece mucho más de lo que ha tenido en 2025 y, desde el PSOE vamos a seguir trabajando para ofrecer esa alternativa”, ha concluido.
