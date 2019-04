El universo del pintor Casiano López Pacheco se muestra en una exposición

La Fundación López Mariscal continúa este mes mostrando la obra de otro artista local, en su propósito de contribuir con la promoción de la cultura. El pintor Casiano López Pacheco expone su obra en la sala de exposiciones de la Fundación hasta el próximo 17 de abril.

Casiano López Pacheco es licenciado en Bellas Artes, rama de Pintura, por la facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla (1993). La Fundación explica que su primera exposición individual fue en 1987 en la Casa de la Cultura de Ubrique. En el 2010 presentó Paso a paso, una muestra artística de tres generaciones vinculadas al mundo del arte: su padre, su hijo y el propio autor. “A lo largo de su trayectoria artística se observa una maduración en las diferentes técnicas que trabaja, mediante la evolución en el sentido del color, cada vez más limpio y, en los dibujos, con trazos ya más depurados. Todo ello trae consigo el que su obra esté presente en importantes colecciones institucionales y privadas de España y Europa”, dice la organización.

En palabras de Emilio Calvo de Mora Villar, “ocurre, al ver sus obras, que irrumpe la belleza de un modo que no es el previsto: es un canon de belleza roto, recompuesto y ofrecido con el temblor novicio de quien sabe que domina un oficio y tiene una manera de hacer las cosas. La sustancia erótica fluye con firmeza, irrumpe de manera natural: las mujeres de Casiano están integradas con el resto del cuadro, se ensamblan con los colores, dan la impresión de que solicitan permiso para echar a andar. La pintura de Casiano se entiende con rapidez, no es preciso una instrucción previa, es clara; lo cual no evita que en ella floten varias capas de significado al modo en que funciona la poesía”. Casiano López Pacheco también es uno de los doce artistas que participan en un concurso anual que la Fundación organiza. Una de las creaciones expuestas en este año 2019 será premiada con una dotación de 3.000 euros. Para la elección del mejor cuadro la Fundación contará con la opinión del público asistente.