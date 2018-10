Los funcionarios de prisiones de El Puerto prosiguen sus protestas contra las inseguridad en las cárceles

Funcionarios de prisiones de El Puerto continúan sus acciones de protesta para reivindicar mayor seguridad en las cárceles y la mejora de sus condiciones laborales. A primera hora de la mañana, un total de 19 funcionarios procedentes de la acampada que mantienen en los jardines del complejo penitenciario Puerto II, se manifestaron al pie de la carretera Jerez-Rota (A-2078), en el relevo del turno de los trabajadores de Puerto III, en la puerta de dicha prisión, para protestar por la inseguridad existente en las cárceles, y en especial para mostrar su solidaridad con los funcionarios heridos en el centro penitenciario de Teixeiro (Galicia) por la agresión de un preso.

Durante la concentración, los funcionarios exhibieron pancartas con el lema de la acampada reivindicativa, 'Tu abandono me puede matar', a la vez que encendían bengalas, lo que ofrecía un aspecto llamativo a la manifestación, ya que esta comenzó cuando no había amanecido todavía, extendiéndose desde las 07:30 hasta las 07:45 de esta mañana. Los funcionarios se concentraron en un número limitado para no tener que comunicarlo a la Subdelegación de Gobierno, un trámite que tarda algún tiempo en resolverse.

La manifestación frente a la puerta de la cárcel coincidió con el mal tiempo, la lluvia y el viento, aunque esto no impidió que se desarrollara con normalidad y sin incidentes. Los funcionarios que iban saliendo en coche de su trabajo en Puerto III tocaban el claxon al pasar junto a sus compañeros, como muestra de solidaridad con la protesta, en las que no faltan las críticas hacia las distintas administraciones, en especial el Ministerio del Interior. Pese a que el mal tiempo destrozó la acampada que mantienen los funcionarios, estos han vuelto a reconstruir el improvisado y discreto campamento, compuesto por toldos, tiendas y sillas que han instalado en los jardines del complejo penitenciario de Puerto I y Puerto II.

A la protesta se han incorporado funcionarios de prisiones llegados de Sevilla y Ceuta, sumando unos 100 trabajadores. Los funcionarios continuarán su acampada durante el fin de semana en un ambiente familiar y reivindicativo, mientras se preparan para la manifestación del próximo día 20 de octubre en Málaga.